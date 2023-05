Hernán Darío Gómez, técnico del Junior de Barranquilla, se refirió a la decisión de los directivos del club de rescindir el contrato del delantero Luis Fernando 'Chino' Sandoval y de seguir un proceso disciplinario a otros cuatro jugadores por actos de indisciplina.

Los otros integrantes del plantel profesional que están en entredicho por su comportamiento son el lateral Walmer Pacheco, los zagueros centrales José Enrique Ortiz y César Haydar y el extremo Ómar Albornoz.

Gómez, en principio, no quiso profundizar en el tema, pero luego anunció que no contará con los otros cuatro jugadores en lo que queda del torneo.



"Ese tema lo hablé con los directivos. Yo tomé una decisión, ahí salió un comunicado. No sé cómo los directivos están manejando el tema, pero en la nómina que iba a iniciar contra Pereira, de los cinco, iban a iniciar cuatro: ya no están. Están por fuera de los trabajos que vienen para Junior", dijo 'Bolillo.

Cómo va a resolver 'Bolillo' las ausencias en Junior

Cuando le preguntaron a Gómez cómo iba a solucionar la ausencia de Pacheco, Ortiz, Haydar y Albornoz, respondió: "Cuando uno ve que un equipo necesita cambios en el primer tiempo, pues los hace en el segundo. Hay gente que ha trabajado todo el tiempo que yo he estado. El equipo va a sufrir, quedan jugadores importantes afuera, pero hay jugadores que vienen trabajando bien".

Omar Albornoz Foto: Alejandro Matías. Agencia Kronos

Gómez reconoció que lo sucedido afecta el trabajo del resto del plantel, pero quiere fijar un precedente. "El equipo se resiente mentalmente, a veces la alegría no es buena, sentimos la situación que están viviendo, pero primero la institución, por encima de cualquier cosa. La gente que tenemos va a entregar todo el sábado", expresó.



"Yo también la he embarrado y en el fútbol es un alto porcentaje de cosas, que nos toca vivir muchas situaciones. Tengo mucha tristeza: ellos, dentro de la interna del grupo, como personas, no hay queja. Se les fue la mano en un momento no oportuno", agregó.



Édgar Carvajal, asistente técnico de 'Bolillo', respondió a la pregunta de qué hay que hacer para corregir este tipo de comportamientos.



"Yo creo que ya teniendo los jugadores en la parte profesional es difícil. Esto se tiene que hacer dese la base. Desde el hogar se viene con esas carencias y con esas fortalezas. A veces encontramos jugadores bien formados desde allá y otros no. Es difícil cambiarle la mentalidad a un jugador con 24, 25,, 30 años. Eso viene desde abajo, de las fuerzas básicas, donde tenemos que encontrar verdaderos profesionales", concluyó.



