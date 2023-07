Hernán Darío 'Bolillo' Gómez decidió pronunciarse este lunes luego de que se anunciara que Juan Fernando Quintero dejó el Junior de Barranquilla.



Esto, 48 horas después de que el entrenador antioqueño fuera señalado en versiones de prensa por una supuesta pelea con el talentoso jugador.

'Bolillo' estalla por la salida de Quintero

Juan Fernando Quintero. Foto: EL TIEMPO

Al 'Bolillo' Gómez, versiones de prensa lo señalaban de una supuesta pelea con Quintero, que habría desatado la salida del '10'.



Al respecto, dijo este lunes: "Quiero aclararle a la gente que especula o que inventa (...) a los que hablan de problemas conmigo (...) nunca tuve un problema con un jugador de fútbol, para aclararle a la gente que dice que soy un hombre que tiene problemas con los jugadores".



Luego, aseveró: "La salida de Juanfer es como yo voy a decir. Cualquier cosa que diga otra persona, cualquier vaina no es verdad, la verdad es la que yo voy a decir".



"Hicimos dos partidos amistosos en los que Juanfer fue titular. Luego del juego en Magdalena, me reuní con los muchachos y les dije: 'Voy a buscar variantes porque el equipo no anda bien'. Me reuní con el grupo en la mitad de la cancha y le dije: 'Va a jugar tal, tal y tal'. Le dije a Juanfer: 'Vas a pasar al otro equipo y Carlos Bacca va a empezar en este entrenamiento'. Le dije: 'Juanfer, te voy a llevar de a poco, te voy a poner de a poco hasta que volvás a ser la figura, hace cuatro meses no jugás, entonces te está costando", narró 'Bolillo'.



"Al otro día me llama don Fuad (directivo del Junior) que qué paso con Juan Fer, yo me quedé sorprendido, que si tuve algún problema... le dije: 'No, siempre hemos tenido una buena amistad, siempre hemos tenido una buena relación', explicó Gómez.



"Al otro día Juan fue y se despidió de nosotros formalmente", añadió.



Al final, de manera certera, 'Bolillo' concluyó: "Nunca tuve discusiones con él (Quintero). En este Junior no he tenido discusiones ni problemas con nadie. Juanfer no se fue porque el Junior no le quisiera pagar ni porque tuvo problemas conmigo o con alguien más. La que dije es la razón por la cual Juan se quiso ir del equipo".

🎥 Hernán Darío Gómez, D.T de Junior, se refirió a la salida de Juan Fernando Quintero del conjunto 'Tiburón'. pic.twitter.com/9SQJTHYuNk — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 10, 2023

El mensaje de Juan Fernando Quintero

Bolillo Gómez, Fuas Char, Juanfer Quintero. Foto: EL TIEMPO

El viernes, día en el que se concretó su salida, Quintero salió al paso de las versiones y publicó un corto mensaje en sus redes sociales, en el que dejó más de un pensamiento flotando en el ambiente.



"Hola amigos. No sabía que una decisión personal iba a traer tantas historias y tantos cuentos. En su momento se hablará del tema, por el momento disfruten de la despedida de Sebastián Viera. A la gente no se puede engañar y el tiempo dará la razón. Y barranquilla me acogió como uno más … feliz tarde a todos y que disfruten", apuntó entonces en Twitter.

Hola amigos. No sabía que una decisión personal iba a traer tantas historias y tantos cuentos. En su momento se hablará del tema, por el momento disfruten de la despedida de @sebavierareal . A la gente no se puede engañar y el tiempo dará la razón !! Y barranquilla me acogió como… — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) July 8, 2023

