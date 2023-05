Junior de Barranquilla llegó a estar en el último lugar de la tabla de posiciones de la Liga. Hoy aún mantiene posibilidades de clasificar, pero los últimos días, otra vez, han sido tormentosos.

La derrota 2-0 contra Once Caldas en Manizales y los actos de indisciplina posteriores a ese partido trajeron consecuencias. El más afectado fue el delantero Luis Fernando Sandoval, a quien le rescindieron el contrato por reincidir en actos de indisciplina.

Otros cuatro jugadores, Walmer Pacheco, José Ortiz, César Haydar y Ómar Albornoz, están en proceso disciplinario tras las versiones de que también ingirieron alcohol, aunque ellos no llegaron en estado de embriaguez al entrenamiento, como Sandoval.

Luis 'Chino' Sandoval



Para el técnico del Junior, Hernán Darío Gómez, la situación de Sandoval no tiene reversa en lo deportivo. Incluso, a los otros cuatro jugadores no los tendrá más en cuenta en lo que queda del torneo.



“No hay indultos. Hay sí recuperación de la persona como persona. Lo otro lo saben más los directivos que yo. Cómo son los contratos de los muchachos, yo no los conozco. Los directivos están estudiando las cosas de la mejor manera para que no haya problemas”, explicó Gómez.

'Lo peor que puede pasar es que Junior se vuelva un meme'

Gómez reconoce que el momento es difícil y eso ha generado toda clase de burlas, algo que, según él, podría afectar al grupo. Y lo reflejó en una frase durísima.



“Yo hablé con los directivos. Tengo un equipo que le creo. No he podido identificar a todo lo que está viviendo, que somos una risa, somos el hazmerreír. Eso es lo peor que puede pasar, que el Junior se vuelva meme y cosas de esas. Eso es lo peor que estoy viviendo”.

"No hay indultos", dijo con firmeza el 'Bolillo' Gómez, quien recordó cuando tuvo que pasar una situación similar en 2011.



Gómez recordó la situación que lo obligó a renunciar a la Selección Colombia en 2011, tras haber sido acusado de agredir a una mujer a la salida de un bar en el centro de Bogotá, a raíz de lo sucedido con Sandoval.



“La relación de los muchachos conmigo es normal, yo no tuve la culpa de lo que pasó, fui de los últimos en estar informado, como me tocó a mí, a mí se me vino el mundo encima, me destrozaron, me destrozaron, me dieron con todo, tuve que irme de la Selección, no hubo indulto, nadie me recibió, nadie nada, me tuve que encerrar seis meses. Pero de eso se aprende”, dijo.



