Junior volvió a ganar en este semestre, pero no le alcanzó para lograr la clasificación en Copa Colombia. Una nueva eliminación y decepción para los barranquilleros, al quedarse en los octavos de final contra Cúcuta.



Hernán Darío Gómez ha sido el principal señalado del momento, luego de tomar las riendas y decisiones que no cayeron bien en los aficionados. En un momento más calmado para hablar de fútbol, el estratega dijo esto en rueda de prensa:

La voz del Bolillo tras la eliminación

Bolillo Gómez se estrenó con Junior. Foto: JAIRO CASSIANI/AGENCIA KRONOS

Complicación en el entorno de Junior: "El ambiente se ve difícil porque no ganamos, hay unos hinchas que actúan normalmente, muestran su descontento porque el equipo no gana, más por la eliminación, que nos deja un equipo de la B. El ambiente está difícil para los jugadores, para nosotros, para todos".



Entrada de Albornoz pese a llegar sin ritmo: "Hizo un esfuerzo importante, trabajó. El equipo hoy estuvo largo, les tocaba duro a algunos jugadores. Destaco que puso su buena intención".



Salida de Caicedo por Rojas: "Cansancio, me pidió el cambio. Ya había dado todo".



Explicación a la gente el trabajo hecho en ataque y no obtener la clasificación: "Hubo algo que me extrañó, tuvimos dos para meterla y ellos lo hicieron en la púnica. Cuando el árbitro pitó el penalti, empezó a insultarnos y botarnos cosas, nos insultaron al convertirlo".



"Esas energías se sienten, pesan, al jugador le cuesta. Nosotros tuvimos para el 2-0 que gambeteó al portero, lo tuvimos y se volvió 1-1. Tuvimos la chance y no nos resulta, no estamos jugando tan mal como se mira".



"Hoy no me gustó mucho el duelo como equipo, pero todos se entregaron. Los vi largos hoy y tocaba regresar hasta nuestro arco, se hizo para ganar el partido, pero en los penaltis fuimos un desastre".



Cómo atacar las defensas que llegan a Barranquilla: "Hay que desmarcarnos, más cambios de ritmo, para que el otro tenga más opciones. A veces nos demoramos en meter el pase en la parte ofensiva y se arman".



"El equipo largo es culpa mía, necesitaba poblar el área contraria. Tenemos hombres atrás que ganan el 1-1, no es mi estilo, pero tocaba hacerlo. Venimos trabajando lo ofensivo, con movimientos. El equipo va a mejorar".



Solución de problemas en Junior: "El equipo está muy formado para el futuro del Junior, se ha trabajado mucho en ese aspecto. Hay 15 jugadores que se están visualizando, trabajándolos para el 2024. La unión de estos dos grupos dará mejores resultados para clasificar, estamos agarrados de la noche, pero se darán".



"Hemos hablado con los directivos y el otro año habrá un equipo fuerte, de los que están ahí. Solucionar los problemas me ha salido caro, me tocó tomar las decisiones y ahí se me volteó todo, por mejorar el grupo, por hacer cosas con personas nuevas, había que tomar decisiones. Todo eso se tomó y no hubo problemas".



"Ganamos siete partidos y empatamos seis antes, pero casi todos los que perdimos son los de esta época, por eso no dicen que hay bueno. Pero los que están en la interna saben que el 2024 será bueno. Ahora será trabajar para entrar a los ocho".

