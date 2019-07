Primer clásico femenino entre Santa Fe y Millos: estos son los precios

Santa Fe dio a conocer los precios de la boletería para el primer clásico bogotano de la Liga femenina entre el equipo cardenal y Millonarios, que será este miércoles en el estadio de Techo a las 7:30 p. m., en partido de la fecha 3 del campeonato, jornada que fue adelantada.

Las boletas tendrán un valor de:



Occidental general norte: $12.000 (abonados) 25.000 (no abonados)

Oriental: $10.000 (abonados) $20.000 (no abonados)

Lateral norte: $5.000 (abonados) $10.000 (no abonados)



Tribuna visitante:

Occidental general sur: $35.000

​



