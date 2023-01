Al menos 10 jugadoras del equipo Bacatá fueron víctimas de hurto este lunes festivo en Bogotá, mientras celebraban su título de la Copa Nottingham.



Así lo denunciaron las afectadas y sus familiares, tras percatarse de que no aparecieron algunas pertenencias que estaban en los camerinos improvisados del Parque Estadio Olaya Herrera, al sur de la capital del país.

Campeonas robadas

"Estábamos ya en la celebración cuando una de las chicas va al camerino que tenemos habilitado y dice que no tiene el celular, entonces todas corren a buscar sus celulares y, efectivamente, se llevaron unos 10 celulares de las chicas del equipo", relató Alejandro Pineda, asistente técnico del equipo Bacatá, a 'CityTV'.



De momento, según dicen quienes hacen uso de la cancha del Olaya Herrera, los camerinos están siendo intervenidos. Entretanto, los futbolistas dejan sus pertenencias en unas carpas blancas, ubicadas en una de las esquinas del lugar.



"Cuando juegan las niñas no hay seguridad, no hay celadores, no hay nada. Pero cuando juegan los hombres, así sea entre semana, hay Policía, hay celadores, hay de todo. A las niñas las dejan desemparadas", denunció Blanca González, madre de una de las campeonas.



"Vamos a tratar de colaborarles con la Policía y la investigación que se pueda hacer con los videos de las cámaras", declaró Libardo Garzón, en charla con 'CityTV'.

*Con reportería de Juan Sebastián Navarrete, de CityTV.​

