El plantel del Boca Juniors de Cali, el equipo colero del Torneo BetPlay, vivió verdaderas horas de angustia el pasado domingo.



Los dirigidos por Alejandro Guerrero visitaron al Valledupar por la fecha nueve de la segunda división del fútbol colombiano. En la cancha, perdieron 1-2. Después, en el camino de regreso a la capital del Valle del Cauca, protagonizaron momentos difíciles por cuenta de fallas técnicas en el avión que los transportaba.

La angustia del Boca Juniors

El avión tuvo que cambiar de rumbo ante la emergencia. Foto: iStock

Según se ha podido saber, terminado el encuentro, el equipo de Boca Juniors tomó un avión con destino a Bogotá, para luego retomar el rumbo hacia Cali. Sin embargo, problemas técnicos del aeroplano habrían llevado a que el vuelo se dirigiera hacia Barranquilla.



"En el transcurso del vuelo, el capitán anunció que había una falla técnica, pero no manifestó nada específico. Veníamos atrás en el avión y vimos que había nerviosismo en ellos. Lo único que hice fue preguntar lo que sucedía. El auxiliar de vuelo no me dijo nada. Después le pregunté y me respondió en voz baja:'‘ahora te digo'", relató Alejandro Guerrero, DT del club, en diálogo con 'Antena 2'.



Al parecer, ante el silencio de los encargados del vuelo, la turbulencia despertó todavía más angustia en los viajeros.



“Por esa zona ventea mucho y el avión se mueve algo, pero en esta ocasión se movía mucho a la izquierda y la derecha. Cuando estábamos aterrizando (en Barranquilla), mi reacción fue tenerlo cerca y preguntarle qué estaba pasando. Me dijo que veníamos sin un motor desde la salida de Valledupar y no alcanzábamos a llegar a Bogotá...", aseguró Guerrero.



Por fortuna, el avión logró aterrizar sin inconvenientes en Barranquilla.



“Somos unos creyentes y son situaciones que nadie quiere vivir. Damos gracias a Dios porque llegamos vivos y estamos contando el cuento”, concluyó el DT del equipo vallecaucano.



Boca Juniors vuelve a jugar este sábado, contra Tigres, a las 3 p.m.



