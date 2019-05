Bejarano, listo para volver al arco de América para enfrentar a Millos

El regreso de Carlos Bejarano al pórtico de América de Cali es inminente, todo indica que será el dueño del puesto frente a Millonarios este domingo (5:00 p.m.) en el Pascual Guerrero, pese a la buena labor desempeñada por Arled Cadavid durante su ausencia.

El guardameta chocoano asegura estar “muy contento, bastante motivado, estas instancias de finales siempre lo motivan a uno más a dar el 100%, con muchas ganas porque se da nuevamente la oportunidad de estar con el grupo y esperemos que las cosas se puedan hacer de la mejor manera”.

Sobre la responsabilidad en un juego tan importante, señaló: “El compromiso siempre lo hemos tenido, estando en la titular o no, lo más importante aquí es que nos vaya bien a todos, la responsabilidad es bastante grande, nosotros veníamos haciendo un buen trabajo hasta el momento de la lesión, pero estamos de regreso y esperamos que las cosas salgan mucho mejor”.



De las actividades hechas durante el tiempo que estuvo fuera de las canchas, dijo que “el trabajo que se realizó en la parte de recuperación con los médicos Germán Alberto Ochoa y Carlos Restrepo, así como con los fisioterapeutas Heynar y Jaime fue de una buena recuperación, la prueba también era contra Pasto, tuve la oportunidad de jugar y afortunadamente la parte física marchó bien”.



En cuanto a la titularidad suya o de Cadavid, señaló que “siempre estamos expuestos a las comparaciones, agradezco a los hinchas la confianza que ponen sobre mí por el trabajo realizado, lo más importante es responder al cuerpo técnico con buenas actuaciones, Arled lo ha hecho bastante bien, ha aprovechado la oportunidad en el momento que le tocó, estas cosas pasan a veces en el fútbol y hay que estar preparados”.



Su recomendación para ganarle a Millonarios este domingo es clara, “no desesperarse, porque sabemos que vamos a enfrentar al líder del torneo, un equipo bastante fuerte, que ha hecho las cosas de la mejor manera, ellos son los favoritos en este grupo, pero todos empezamos de cero: Respetamos a Millonarios, pero la mejor forma de respetarlo es salirle a jugar y a ganar, de todas maneras no podemos desesperarnos, a veces nos dejamos de llevar porque a veces las cosas no van saliendo. Hay que ser muy inteligente para jugar este partido y ganarlo”.



“En estas instancias como estamos pensando nosotros en trabajar para ser fi listas, están pensando también Millonarios, Pasto y Unión Magdalena. Lo más importante es trabajar cada partido e ir dando el paso gigante hacia esa final, lo primero es ganar el domingo”, agregó el portero.



América, con estadio lleno, 38.000 espectadores que ya consumieron las entradas, sueña con un triunfo el domingo para dar un golpe de autoridad ante el gran favorito del cuadrangular A.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces