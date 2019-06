Pese a críticas, barras del Junior inician viaje a la final en Bogotá

Pese a la polémica que se desató en las redes sociales por el supuesto patrocinio que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le estaría dando a las barras para que asistan a Bogotá a la final del fútbol colombiano que disputarán Junior y Pasto, este miércoles, los 10 buses anunciados comenzaron su partida, en la tarde de este martes, desde el parqueadero del estadio Metropolitano.

Un buen número de fanáticos del equipo barranquillero se dio cita en el lugar desde las 4 p. m. vestidos con sus camisetas rojiblancas, banderas, gorras y cornetas, en un ambiente festivo, pese a la llovizna.

Los viajeros, unos 600, son representantes de las barras el Frente Rojiblanco Sur, Los Cuervos y La Central, reconocidas como seguidoras incondicionales del equipo y con las cuales la Alcaldía Distrital trabaja programas de no violencia en el estadio.



El plan, que generó posiciones encontradas, se conoció en la mañana del martes, cuando el Frente Rojiblanco Sur subió en su cuenta de Twitter un mensaje en el cual dice que el alcalde Char le había puesto a su disposición 10 buses para el viaje a Bogotá.



“La condición es tener los 120 mil pesos de la boleta asignada y ser mayor de edad”, subraya el trino.



De inmediato, llovieron las críticas al mandatario barranquillero al señalarlo de estar utilizando recursos públicos para enviar "barras bravas" a la capital de la República, con la posibilidad que esto genere problemas de orden público. También se calificó el hecho de acto politiquero y populista.



No obstante, también salieron en su defensa quienes apoyan la decisión. Estos calificaron la crítica como un malestar de algunos sectores del interior del país que no tienen sus equipos en la final del fútbol y reconocieron el trabajo de la administración de Char por sacar la violencia de los estadios a través de programas sociales con las barras.



Además, subrayaron que la Gobernación de Nariño también anunció el patrocinio de buses con cerca de 1.000 hinchas para que asistan al estadio El Campín, lo cual no fue cuestionado.

Los aficionados se aglomeran en cercanías al Estadio Metropolitano Roberto Melendez de Barranquilla para abordar algunos de los buses que saldrán hoy con rumbo a Bogotá. Foto: Carlos Capella

Allegados al alcalde Char le expresaron a EL TIEMPO que la financiación del viaje Barranquilla-Bogotá-Barranquilla corrió por cuenta de contratistas del Distrito a manera de retribución por haber sido favorecidos.



EL TIEMPO intentó conseguir los comentarios de Char o de algún funcionario de la Administración Distrital sobre el tema, pero no logró pronunciamiento alguno.



A propósito, consultada una empresa de la Terminal de Buses de Barranquilla sobre cuánto cuesta el viaje ida y vuelta a Bogotá en servicio especial o expreso, la respuesta fue que por cada bus se cobra entre 7,5 y 8 millones de pesos.



Otro que se sumó para apoyar el patrocinio de buses con hinchas a la final que se jugará este miércoles en Bogotá fue el empresario Cristian Daes, cabeza de la firma Tecnoglass. “Si el alcalde @AlejandroChar lo considera y tienen aún gente para llenar más buses, yo les ayudo con el costo de 5 buses más”, destacó en su cuenta de Twitter.



Al final de la tarde, sin importar lo que sucedía en las redes, los casi 600 hinchas iniciaron felices el recorrido hacia Bogotá con la firme convicción que este miércoles verán al Junior dar la vuelta olímpica en el Campín y regresarán con la novena estrella a la Arenosa.



LEONARDO HERRERA DELGHAMS

Corresponsal