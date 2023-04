El martes, barrabravas del Once Caldas intentaron agredir a jugadores, en Manizales. El domingo pasado, la barra violenta de Nacional hirió policías y causó daños en Medellín en represalia a la suspensión del dinero que recibía del equipo. Son los últimos eslabones de una larga y pesada cadena de incidentes y disturbios en el último año. EL TIEMPO habló con siete expertos nacionales y extranjeros que explican por qué, a pesar de sufrir 30 años de esa violencia, no se ha extirpado ese cáncer del fútbol, como sí lo hizo Inglaterra, por ejemplo.



1. Voluntad política, penas y sanciones

El estadio fue evacuado debido a los actos violentos en la tribuna sur. Foto: Cortesía

Andrés Charria, abogado deportivo, analiza lo que se hizo en Inglaterra con los hooligans. “Primero, cero tolerancia. Margaret Thatcher dijo que son unos animales. Dos, mejorar seguridad y comodidad en los estadios. Aumentar precios de boletas. Apoyar a los clubes con financiaciones para soportar un deceso en el numero de personas que iban... Falta voluntad de las autoridades, cuando uno oye al alcalde de Medellin decir lo que dijo, pues no les interesa sacarlos”.



Ernesto Lucena, exministro de Deporte: “A ellos (los violentos) hay que aplicarles la ley penal y el código de policía; se traspasa lo deportivo, es seguridad pública y debe actuar la policía, la Fiscalía y sancionar a los agresores de los bienes públicos y privados. Eso se sale de la competencia del Ministerio del Deporte para estar en otros. No hay por qué cargarle esa responsabilidad, mucho menos cuando ya están las herramientas a través del Ministerio del Interior y la Policía Nacional”.



2. Generan miedo en hinchas y jugadores

Hinchas de Holocausto Norte invadieron la cancha . Foto: Cortesía La Patria

Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, dice: “Hoy, si el jugador no es del gusto de la barra, incluso tiene que exiliarse, estar expuesto a amenazas. El lunes en Manizales, entraron hinchas con puñales, los jugadores tuvieron que quedarse dos horas y media en el camerino”.



Juan Manuel Lugones, abogado argentino, autor del libro Combatiendo barrabravas, explica el fenómeno en su país y advierte a Colombia. “En Argentina pasó de ser de un grupo referenciado en la dinámica de los clubes como de hinchas, para pasar a ser una problemática compleja: las barras están asociadas con el delito. Hay grupos destinados a la comercialización de drogas, al narcomenudeo... Hay responsabilidad de dirigentes, no todos, hay distintos tipos de relación: hay dirigentes responsables y sin relación con barras; otros sí, pero porque tienen miedo. Y los otros, que se sienten cómodos con los barras, esos son los más peligrosos... ”.

3. La tecnología es urgente

Así quedó el estadio tras los desmanes de Los Del Sur Foto: Jaiver Nieto

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, dijo en Caracol Radio. “Hay cosas que hacer como el reconocimiento de quien compra la boleta, pero dentro del estadio no se puede reconocer por falta de elementos técnicos. Hay que hacer una clara inversión y todo mundo se tira la pelota porque los estadios son de las alcaldías, menos el del Deportivo Cali. Hay que hacerlo porque estamos perjudicando el fútbol”.



Ernesto Lucena: “Es lo más importante, tiene que haber tecnología en los estadios y alrededores, tiene que haber reconocimiento facial, carnetización o lo semejante que contemple la tecnología; entiendo que hace unos años se prometió desde la Dimayor, y que se solicitó una veeduría a ver qué pasó con esos recursos. Llegó el momento de todos asumir una responsabilidad, entes públicos y privados, y recapitular el tema tecnológico. En su momento el diagnóstico fue que eso debían hacerlo los privados con recursos de privados”.

4. Letra muerta

El riesgo de violencia en el partido entre Atlético Nacional y América de Cali estaba latente. Foto: Cortesía

A pesar de que desde hace casi 14 años existe una normatividad sobre la convivencia y la paz en los estadios de fútbol, esa ley no se ha podido aplicar. “La violencia generada por estas barras se mantiene porque desde el 2009 se establecieron unos objetivos que no se han cumplido: primero, identificar a quienes ingresan al escenario; luego, establecer quiénes se comportan mal para que sean sujeto de sanciones. Ninguna de esas sanciones se pueden imponer porque no se ha implementado un sistema de identificación”, insistió González Puche.



Durante la administración de Jorge Perdomo en la Dimayor se hizo un plan de enrolamiento, en el que se les cobró a los hinchas 12.000 pesos por un carné que nunca tuvo uso efectivo. Luego se anunciaron unos beneficios que no se cumplieron.

5. Territorialidad: las barras se adueñaron de un espacio

Barra Comandos Azules. Foto: JOHN WILSON VIZCAÍNO / ARCHIVO ET

Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, afirma que poco a poco las barras se fueron quedando con unos espacios de los que ahora es casi imposible sacarlos, porque ya los consideran como propios.



“A las barras se les dio un protagonismo desde hace años de un control espacial en los escenarios. Algunos clubes, como Millonarios, habían logrado recuperar la tribuna que tenían esas barras y la volvieron familiar. Ahora, la Secretaría de Gobierno les ordenó devolverle la gradería a la barra. Aparte, están jugando un papel de jueces implacables sobre los jugadores. El hincha debe estar para acompañar al equipo, no para convertirse en juez del mismo. Las barras no tienen por qué determinar qué jugadores son contratados, ni quiénes pueden permanecer en el equipo”.

6. Los clubes comienzan a reconocer que les dieron prebendas

Los hinchas señalan a la banda de 'Los del sur' por sus líos recientes con las directivas del equipo. Foto: Cortesía

Los graves actos de violencia en la barra brava de Nacional el domingo pasado se generaron por un “divorcio con la hinchada”. El club reconoció que había “beneficios económicos” y se los quitó. La barra los consideraba derechos adquiridos.



Mauricio Navarro, presidente de Nacional, afirmó que a Los del Sur, además del manejo de la logística de su tribuna desde hace más de 10 años, se les entregaban boletas, dinero para la “fiesta”, y que ahora ellos exigen más plata para “cuidar a los visitantes”. Tulio Gómez, presidente del América, también reconoció que entrega 500 boletas a las barras, al considerarlas “clientes”.



“Ahora que las directivas de Nacional decidieron romper la connivencia es que se conocen los beneficios. Eso es solo con Los del Sur. ¿Con las otras no?”, se pregunta González Puche.

7. Sanciones laxas por las invasiones

Violencia de hinchas de Unión Magdalena y Junior Foto: Captura de imagen

En el último año hubo invasiones de cancha en Santa Marta, Armenia, Valledupar, Tuluá (por la barra del Cali), Medellín y Manizales. No hubo ninguna condena. La ley solo establece una multa y la prohibición de entrar a los estadios.



“Por qué no se judicializa a los vándalos, si causan lesiones, intentan lesionar, amenazan, rompen infraestructura pública. Por qué sí se pudo judicializar a los que rompieron TransMilenio durante las protestas. No se ha podido avanzar en las normas. Hay normas tipificadas penalmente cuando hay daños a escenarios públicos, como los estadios. No sé cuántas personas detuvieron en Medellín, pero para los daños que causaron, más de 80 personas heridas, más de 1.200 millones de pesos en daños a la infraestructura del estadio, no entiendo por qué no los judicializan”, aseguró Carlos González Puche.

8. El papel de la TV

Transmisión del fútbol en TV. Foto: Mauricio MoreNo. EL TIEMPO

Juan Carlos Peña, presidente de Win Sports:“La televisión hace parte de la solución, pero como un elemento dentro de una estrategia gubernamental. No es una tarea de la TV llevar a las barras a los barrios: eso es de las autoridades, como ocurrió en Inglaterra. Podemos facilitar que eso suceda en un programa de cobertura, de ampliarla a diferentes partes, pero como parte natural del negocio nuestro que es poner toda la cobertura posible para que la mayor cantidad posible de gente pueda ver el fútbol en el lugar que quiera verlo: su casa, un bar, un restaurante, y a un precio que, si se hace comparativo con una entrada a un partido, es absolutamente favorable, ya sea individual, en grupo, por partido... Como en los bares en Inglaterra, por ejemplo. Pero, insisto, la TV sola no puede hacer una tarea que no le corresponde. Lo de las barras es diferente: si hay un programa gubernamental en el que la TV es parte de la estrategia, pues, felices de ayudar”.

9. Plan de seguridad

El Esmad y la Policía se encargaron de disolver los disturbios. Foto: Cortesía

Tulio Gómez, dueño del América, dice. “Este es el momento de montar un sistema integral de acceso y seguridad en los estadios... Hay que instalar cámaras de seguridad de alta definición y reconocimiento facial, zoom y detectores de metales en los torniquetes. Con estas herramientas tecnológicas, con recursos de los equipos o las alcaldías, podemos visibilizar a los infractores y sancionarlos prohibiéndole entrar a todos los estadios, y si el delito es muy grave denunciarlo para que pague cárcel”. De acuerdo con una fuente que pidió no ser revelada, se avanza en un propio plan de seguridad en los estadios. Chile es uno de los países que ha implementado un plan de seguridad.



Andrés Otero, excabeza de Estadio Seguro, cuenta: “Se creó una ley, un reglamento, se les dieron atribuciones a los organizadores del espectáculo y se aumentaron las penas; además se amplió el ámbito de aplicación de la ley a un kilómetro a la redonda del estadio”.

10. El inoperante plan decenal

Reunión alcaldía de Medellín, barras y Atlético Nacional Foto: Alcaldía de Medellín

Ernesto Lucena: “No se ha cumplido el plan decenal de la seguridad comodidad y convivencia en los estadios. Ese plan comenzaba en 2014 y acaba en 2024, y muy pocas cosas de lo que sale en ese plan se han logrado completar. Además, se le ha dado la espalda desde ciertos ministerios y ciertas autoridades que tenían la competencia como el Ministerio del Interior; la policía hace su esfuerzo, pero es que en fútbol no es solo sanción y fuerza sino pedagogía… Después de varios meses de no haberse citado esa comisión nacional del fútbol (citada para el 27 de abril) tenemos que los hinchas se han empoderado, pero además están frustrados no solo por lo deportivo, sino porque no están siendo escuchados. A los violentos y a los que utilizan las maneras no legales, no de convivencia, hay que castigarlos con toda la ley. Eso son pocos. A los otros hay que tenderles la mano, estudiar el tema a fondo, con soluciones educativas, sociales y económicas”.





JOSÈ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

