Barras violentas: autogol repetido y sin control

Justo cuando el fútbol colombiano comenzaba a volver a tener público en las tribunas, después de año y medio de permanecer vacías, reapareció un problema complicado, tanto como la pandemia de covid-19, que obligó a cerrar estadios: el de los enfrentamientos de las barras bravas.

El martes, el estadio El Campín volvió a recibir a los hinchas de Santa Fe y Nacional. Fue flor de un día: violentos desmanes entre fanáticos de ambos equipos hicieron suspender el partido durante casi una hora.



El problema dejó tres heridos, pero tuvo además una consecuencia adicional, de intolerancia pura: una delegación de béisbol de Risaralda fue atacada por la barra brava de Santa Fe, que los confundió con hinchas de Nacional, todo porque el uniforme era también verde y blanco.

Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor. Foto: Dimayor

Fue tan grave lo del martes que incluso obligó a aplazar unas horas una crucial asamblea en la Dimayor, en la que se iba a tratar el conflicto entre Nacional y Cortuluá que tiene al primero sin poder inscribir nuevos jugadores.



“Vamos a trabajar todos juntos para que el regreso a los estadios sea seguro. Con esas imágenes, nadie quiere regresar a los estadios y ni los niños quieren ver fútbol porque se sienten inseguros”, le dijo el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, a Blu Radio.



Ese miércoles tuvo que asistir a una reunión en la alcaldía de Bogotá, en la que se frenó la reapertura de El Campín para Millonarios, que anoche jugaba el clásico contra Santa Fe a puerta cerrada.



Esa decisión generó una furiosa reacción del máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, que incluso pidió la renuncia del secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez.



“Es el reflejo de lo que está pasando en el país. Ahora resulta que el fútbol es el niño malo de todo lo que está pasando en Colombia. Entonces, por qué cuando hay un muerto en una discoteca o en un restaurante no cierran todas las discotecas y todos los restaurantes”, dijo Serpa.



“Es una discusión más profunda, lo más fácil es echarles la culpa a los equipos, a las hinchadas, decir ahora cancelamos el fútbol”, agregó.

Qué hacer

Las medidas de castigar el escenario y cerrar tribunas no han sido suficientes. Tampoco ayuda el hecho de que los responsables no sean judicializados, como pasó con los detenidos después del ataque de fanáticos de Nacional a un hincha de Santa Fe, que fueron dejados en libertad horas después de haber sido detenidos.

"Estos criminales están tranquilos porque no les pasa nada. No hay que cambiar ni el sistema judicial del país ni el código penal”. FACEBOOK

“Aquí, los verdaderos culpables son unos vándalos disfrazados de hinchas que son unos verdaderos criminales, a los que hay que caerles con todo. ¿Cerrando estadios vamos a solucionar esto? Hay que depurar, hay que judicializar, hay que sancionar porque no puede quedar la sensación de impunidad. Estos criminales están tranquilos porque no les pasa nada. No hay que cambiar ni el sistema judicial del país ni el código penal”, le dijo a EL TIEMPO Guillermo Herrera, ministro del Deporte.



¿Cómo controlar eso? “¡Con la tecnología que ya existe! Para individualizar y depurar hay que ‘nominalizar’ (expedir con nombre) los tiquetes (boletas) con código QR. Y la Policía, con la cédula y sus aparaticos portátiles de consulta, tiene acceso a los datos e historial de cada persona y puede filtrar a la entrada de los estadios. No hay que hacer carnés ni nada. Hay que utilizar las cosas que ya existen y ya”, agregó Herrera.



Los temas de las medidas biométricas no son nuevos. De hecho, volvió a surgir un tema que nunca tuvo explicación, el del enrolamiento que hizo la Dimayor en 2017.



“Es una obligación legal, que tenemos cumplir, que la gente invirtió 12.000 pesos. Hay una responsabilidad muy grande de la Dimayor, se debe analizar y se va a trabajar desde el punto de vista tecnológico, con identificación biométrica. Por supuesto, debemos responder por ese proceso de carnetización”, dijo Jaramillo.



