El fútbol colombiano está en alerta por cuenta del recrudecimiento de la violencia de las barras bravas. Amenazas a directivos, intimidación a jugadores, presión con panfletos, enfrentamientos, pedradas y el más reciente caso de un hincha —no barrista— del Tolima que golpeó al jugador de Millonarios Daniel Cataño en la cancha de Ibagué son episodios que tienen al fútbol una vez más bajo amenaza.

El caso del hincha del Tolima que ingresó a la cancha del Manuel Murillo Toro el domingo pasado y golpeó a Cataño, y generó la respuesta del jugador (que derivó en su expulsión y el no inicio del partido por negativa de Millonarios), fue el detonante de muchas situaciones violentas que se vienen registrando en los últimos meses y que son vistas con preocupación por las autoridades deportivas y por el propio Gobierno Nacional.

Ola de violencia

Ataques violentas de parte de miembros de ambos equipos se vivieron en el partido Santa Fe-Nacional en 2021. Foto: Archivo El TIEMPO

Los antecedentes son varios. El diciembre pasado, el fútbol colombiano se estremeció por las amenazas en panfletos de las que fueron víctimas el presidente de Nacional, Mauricio Navarro, y el vicepresidente, Benjamín Romero.



En Manizales, el extécnico de Once Caldas Diego Corredor denunció recibir amenazas contra su vida a través de las redes sociales con mensajes que presionaban su salida del equipo, lo que finalmente se dio.



En la B, un delicado caso fue denunciado por la Asociación de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que informó que jugadores del Deportes Quindío vienen recibiendo amenazas por parte de individuos que se presentan encapuchados en las casas o en el lugar de entrenamiento.



Y hay más. En la jornada anterior de la Liga se reportó la muerte de una persona tras enfrentamientos entre hinchas del Bucaramanga y pandillas del municipio de Tolú, Sucre. Eso sin olvidar que en septiembre pasado hinchas del Cali ingresaron a la cancha en el estadio de Tuluá para acorralar e intentar agredir a jugadores y al DT Mayer Candelo.

Dormir con el enemigo

Invasión de hinchas del Cali Foto: Tomada de Twitter

La convivencia silenciosa entre clubes y barras, que nadie quiere admitir en voz alta, sigue siendo un peligroso factor que les da poder a grupos violentos de hinchas. En 2017, Jorge Perdomo, como presidente de la Dimayor, propuso que los equipos aprobaran castigos severos para clubes y directivos por hechos de violencia y patrocinios a las barras. Fracasó.



“Faltó el necesario compromiso de los clubes para cortar toda relación con sus barras bravas, que está demostrado, las subsidian con boletería, contratos de logística, etc. (...) Los clubes grandes nunca han tenido voluntad real. Debo reconocer el esfuerzo de Millonarios, que les quitó a las barras bravas una tribuna y la convirtió en tribuna familiar”, dijo Perdomo.



A esto se suma la fragilidad de la ley que no contempla castigos severos. El hincha del Tolima recibió 3 años de suspensión para ir a escenarios deportivos y multa superior a los 20 millones de pesos. Tolima, que recibió 4 fechas de sanción para el estadio, rechazó la decisión e intentará que se rebaje. Cataño, mientras tanto, recibió 3 jornadas, lo que fue calificado por los jugadores como “desproporcionado”.



“No estamos de acuerdo con que lo sancionen; él reaccionó a una agresión y no puede ser que los reglamentos no conciban que una situación de defensa se pueda presentar y termine sancionado él, por una política pública de seguridad que no se ha cumplido”, dijo Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro.



El Gobierno Nacional es consciente del escenario que se viene presentando. Gustavo García, viceministro del Interior, habló con EL TIEMPO al respecto.



“Hemos visto con preocupación que se ha desbordado la violencia en los estadios, violencia individual e incluso infantil, que termina con graves consecuencias. Queremos estimular el fútbol en familia, el enlistamiento de las barras para que tengan un esquema organizado, y promover la participación de los barristas en la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, para escuchar a todos los actores. Y queremos que con las comisiones locales podamos, con apoyo de alcaldías y gobernadores, generar los procesos”, dice el viceministro.



"Hemos diseñado una estrategia que busca establecer procesos puntuales dirigidos a mejorar no solo la seguridad y el enfoque de control en el fútbol, sino también buscar involucrar a las barras en procesos organizativos que permitan darle un contexto diferente, resocializador o socializador en el tema de las barras. Se llama Futbolízate y vívelo en paz, un pacto por el fútbol y el respeto a la vida, y es promover que el fútbol sea espacio de diálogo y vida", agregó.



Mientras, los violentos siembran el terror. Alejandro Villanueva, magíster en Sociología y doctor en Ciencias del Deporte, afirma que debe haber un verdadero interés de los clubes para atacar el problema:

“Los clubes han estado por fuera de las políticas públicas de construcción de convivencia. El bloque normativo, el estatuto del aficionado, los comités locales de barras, el programa Goles en Paz 2.0, nos plantea que hay fuerte inversión del Estado en procesos de contención de violencia y construcción de convivencia, pero los clubes han estado alejados, están solo en un enfoque de ganancia privada, lejos de su responsabilidad social”, opina.



“Integrantes de distintas aficiones, no necesariamente barras, seguirán siendo protagonistas de desmanes en los estadios, algo que ya se había superado. Es importante que los patrocinadores y clubes entiendan su rol desde la perspectiva de la responsabilidad social que construya convivencia”, agrega.

Visión de hinchas

La barra Comandos Azules prendió bengalas y exhibió pancartas ofensivas en el juego contra Pasto. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Una consecuencia directa de la violencia de las barras bravas es que las familias se siguen alejando de los estadios.



“Mi padre decidió no volver porque dijo que no volvía a arriesgar su vida en un partido. Y todo porque un día fuimos a un Millonarios-Nacional vestidos de azul. Nos equivocamos y entramos a una zona con hinchas de Nacional y lo primero que hicieron fue recibirnos con un botellazo”, relata Sandra Barbosa, hincha de Millonarios, hoy radicada en Estados Unidos.



Diego Tapia, gestor de Goles en Paz e integrante de la Guardia Albirroja Sur (“barra popular”, como él la denomina, que apoya a Santa Fe), opinó: “Las barras populares son las primeras que tienen que iniciar este proceso de convivencia”, dice.



"Hay temas específicos de invasiones de cancha, como lo que pasó con nuestra barra en 2021 contra Nacional y lo que pasó con la hinchada del Cali en Tuluá el año pasado. Pero hay cosas que tienen otra lectura: lo que pasó en Ibagué evidencia que la violencia no solo está arraigada a la barra popular o a la barra brava. La falta de respeto o de conciencia también puede pasar con un hincha cotidiano, que va a una tribuna oriental u occidental", agregó.



Comenta además que existe el colectivo Barras Colombianas por la Convivencia, en el que están el 95 por ciento de las barras populares del país y que trabajan en el acompañamiento logístico para hinchadas visitantes, entendiendo que muchas riñas fatales se generan en las carreteras en desplazamientos entre ciudades.



REDACCIÓN DEPORTES​

