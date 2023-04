Barras bravas: voluntad política y posverdad… (Meluk le cuenta)

Este domingo se suspendió uno de los partidos más importantes de Países Bajos, entre PSV Eindhoven y Ajax: al jugador Stiven Berghuis le tiraron dos vasos plásticos de cerveza en un saque de banda. Durante 15 minutos el partido estuvo detenido, hasta que los hinchas en la tribuna señalaron a los brutos, la seguridad los detuvo y los sacó del estadio. ¡Por dos vasos plásticos de cerveza!



Eso, acá en Colombia, es una ‘pendejada’ en comparación con la violencia de las barras violentas. Pero, en plata blanca, es todo un ejemplo, una demostración de verdadera y sincera voluntad política, de responsabilidad social sin la indiferencia de los ‘hinchas de bien’ y de acción de seguridad.

El Esmad hace presencia en Envigado. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Repito: primero y por sobre todo, de una verdadera, sincera y firme voluntad política de tolerancia cero para erradicar las barras violentas y criminales de los estadios. Sin eso, todo lo que se diga o se haga es, a la larga, una ‘pendejada’.

Lo más grave...



Lo más grave de los ataques violentos y de las agresiones de las barras bravas del Nacional y el Once Caldas de la semana pasada no fueron ni sus actos criminales contra personas que dejaron heridas, ni los daños a bienes privados y públicos, ni la extorsión violenta por los cerca de 1.200 millones de pesos en “beneficios” que Nacional le retiró a la barra –¡más vale tarde!– ni que le hayan pegado y amenazado con puñales a jugadores del Once.



Lo más grave fue la validación política oficial a las barras bravas por la Alcaldía de Medellín, a través de su alcalde y su secretario de Gobierno, y de un representante a la Cámara que fue el líder de la barra violenta del Caldas.

El estadio fue evacuado debido a los actos violentos en la tribuna sur. Foto: Cortesía

Antes, en Bogotá, la Alcaldía Mayor ordenó restituir una tribuna a una barra brava de Millonarios. Además, de a pocos han creado una posverdad muy peligrosa en la que los hechos objetivos son tergiversados e ignorados, sobrepasando la demagogia y rayando con la parcialidad.



A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Margaret Thatcher, la primera ministra inglesa que erradicó a las peores barras criminales de los estadios ingleses, clamó hasta el cansancio, hasta concientizar a la sociedad, que los hooligans eran “animales”, “salvajes”, “criminales” y “amorales”.



Acá, en cambio, a las pandillas criminales del fútbol se las protege bajo el eufemismo de barristas (¡tan parecido a porristas!) y se les esconden bajo otro eufemismo de ‘barrismo social’ sus actividades delincuenciales de microtráfico, robo, extorsión e intimidación en el estadio y en los barrios en los que se disputan los territorios e imponen su poder.

Los disturbios arrancaron previo al encuentro entre Atlético Nacional y América. Foto: Cortesía

Esa voluntad política inexistente también es de los dueños de los equipos de fútbol. Es inocultable que varios mantienen una connivencia maligna con esas barras que imponen su ley de terror y puñaleta. Nacional, el más grande de todos los equipos de Colombia, sembró sus vientos y ahora recoge sus tempestades.



Hablé con Tulio Gómez, el dueño de América, uno de los tres más grandes equipos del país, y admitió que da 150 boletas a la barra brava para que algunos “hagan la seguridad en la primera fila de la tribuna, con chaleco y todo”. Eso es impresentable. Así se lo dije.



Para extirpar el cáncer de las barras bravas, violentas y criminales en los estadios hay que tener una sincera y firme voluntad política, y eso acá no se ve. Sin ella, todo será como ha sido: saludos a la bandera y letra muerta, eufemismos y posverdad. Grave...





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

|MelukLeCuenta

