Los dos barras bravas que murieron en medio de una violenta riña en la madrugada del pasado domingo, en Medellín, representaron la última tragedia que ha afectado al fútbol colombiano tras los incidentes reportados semanas atrás en diferentes ciudades.



(En contexto: Estos son los barras bravas muertos en violenta riña tras Nacional vs. Medellín).

Según confirmaron las autoridades, los dos barristas fallecidos en medio del descontrol fueron Anderson Jaramillo, de 34 años, y Alejandro Gallego, de 25.



Jaramillo era integrante de una ramificación de la barrabava del Medellín. Era conocido popularmente como 'Hormiga'.



Gallego era integrante de la barra brava de Los del Sur y miembro del colectivo verdolaga del municipio de Entrerrios. Entre sus amigos, era conocido como 'Zombie'.



Precisamente, a Gallego, el más joven de los asesinados, sus familiares lo han despedido con sentidos mensajes a través de redes sociales. El video y la carta de su novia, Paula Zúñiga, desde Londres (Inglaterra): desgarradores.

'Teníamos muchos sueños y planes'

Alejandro Gallego y su padre William Gallego. Foto: Facebook Wiliam Gallego

"Llorar hasta quedarme dormida, despertar y sentir nuevamente este dolor tan profundo en mi alma y en mi corazón, todavía no puedo creer que me hayan arrebatado a mi compañero. Gracias por todos los momentos compartidos y se que fueron muchísimos pero muchísimos los que quedaron por vivir juntos, teníamos muchos sueños y planes..." (sic), apuntó Zúñiga, en una carta difundida por redes sociales, acompañando un video con imágenes junto al fallecido.



"¡Siempre estarás en mi mente y en mi corazón, nunca te voy a olvidar, nunca voy a olvidar todo lo que me hiciste sentir y lo feliz que fuimos!", añadió.



"Me quedo con todo lo bonito que algún día me diste, me quedo con esas palabras tan hermosas que un día me dijiste, me quedo con ese 'Eres lo mejor que tengo, yo no quiero perderte', 'Lo mejor que me dejó el 2022 fuiste vos', 'Usted es la mujer con la que yo me quiero despertar, darle los buenos días, con la que quiero salir a conocer el mundo', “'Eres una mujer increíble y te mereces lo mejor', 'Los dos somos difíciles pero voy a hacer lo posible para que todo funcione'", complementó.



"Descansa mi amor, vete tranquilo, vete sabiendo que todos aquí te amamos y siempre te vamos a amar y que nunca nunca serás olvidado, descansa vida mía, todo estará bien, gracias infinitas por todo.TE AMO Y AMARÉ POR SIEMPRE (sic y mayúsculas)", concluyó la joven, quien actualmente está en Inglaterra.

Así despidió Paula Zúñiga a Alejandro Gallego, uno de los dos barristas fallecidos tras la violenta riña en Medellín. pic.twitter.com/dl20D0PqWY — Detrás del balón (@balon_detras) May 3, 2023

Hasta el momento, las autoridades no han reportado ninguna captura relacionada con la riña entre barras bravas que sucedió luego del clásico paisa, que se jugó en la noche del sábado.

