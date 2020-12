Banfield lidera el primer hexagonal Sub-20 de fútbol

Banfield se mantuvo al frente de la tabla general de posiciones del Primer Hexagonal Sub–20 de fútbol que se juega en las canchas de la Liga Deportiva Colombiana en Cota, Cundinamarca, gracias a su empate a un gol con Unión Magdalena jugada este jueves la cuarta y penúltima fecha de la fase todos contra todos.

Banfield es primero con 10 puntos y además es el único invicto; lo escolta el organizador del certamen, Academia Internacional F. C., que en esta jornada superó 6–0 a La Equidad, el equipo con el rendimiento más discreto al perder en las cuatro salidas que ha tenido.



(Lea también: ¿Se acaba el VAR en Colombia? Así está el panorama)



En el otro resultado del día no hubo anotaciones entre Alianza Internacional y Santa Fe, además, es el único compromiso en el que no se ha movido la pizarra. El viernes se jugará la quinta y última fecha.



Las semifinales se jugarán el sábado en la mañana, una llave enfrentará al primero contra el cuarto, y en la otra, el segundo frente al tercero. Los ganadores irán por el título, mientras los perdedores decidirán la tercera plaza.



Así será la programación de cierre:

Alianza Internacional–Unión Magdalena

Santa Fe–Academia Internacional F. C.

La Equidad–Banfield



Tabla de posiciones



1. Banfield, 10 puntos

2. Academia Internacional FC, 9

3. Santa Fe, 7

4. Alianza Internacional, 4

5. Unión Magdalena, 4

6. la Equidad, 0



DEPORTES

Con información de oficina de prensa