El año oscuro del Millonarios de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo llegó a Millonarios en el 2017. Lo sacó campeón en una histórica final contra Santa Fe. Sin embargo, en este 2018 el equipo está acumulando tropiezos. Ahora está a punto de quedar eliminado en la Liga II, producto de su pésima campaña de local, donde no ha ganado ni un partido en esta Liga.

Millonarios comenzó el 2018 con buenas noticias. Derrotó a Nacional en la Superliga. Un triunfo que los motivó para lo que vendería en el año. Por ese entonces no estaba Russo, quien se recuperaba de sus problemas de salud, en Argentina.



Pero a su regreso, el equipo encadenó golpe tras golpe. Que´do eliminado en la Copa Libertadores. Quedó eliminado en la Liga I. Así terminó el primer semestre. Las directivas ratificaron a Russo, que igual tenía contrato. Llegaron algunos refuerzos, como el argentino Gabriel Hahuche, quien comenzó muy bien y se apagó.

En este segundo semestre el equipo ha mostrado su peor cara. No sabe ganar de local. No lo ha hecho. Este lunes perdió en El Campín contra Equidad. Una situación que ya es insólita para un equipo como Millonarios y que lo dejó, con 15 puntos y 18 por disputar, al borde de la eliminación. Debe hacer al menos 15, es decir, solo podría perder un partido y ganar todos los demás. En el calendario les queda enfrentar a Pasto, Leones, Envigado, Tolima, Huila y Santa Fe.



Como si eso fuera poco, el Millos de Russo aún no se repone de la eliminación en la Copa Suramericana, a manos de su clásico rival, Santa Fe, que lo sacó por definición de penaltis. Fue un golpe muy duro para el equipo embajador, que aspiraba a llegar más lejos en el torneo internacional.



Ahora tiene por delante un partido muy importante contra Once Caldas, este viernes en Bogotá, en la vuelta semifinal de la Copa Colombia. No se puede permitir otra eliminación, ya que ese torneo es la vía que tiene para acceder a la próxima Copa Libertadores. Pero perdió en la ida 1-0. Y como en casa no gana, el panorama no es nada alentador. Así que Millonarios podría cerrar este viernes una semana y un año de infarto.



