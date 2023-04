Las autoridades de Manizales presentaron el balance de los desmanes ocurridos después del partido Once Caldas - Alianza Petrolera, durante el cual integrantes de la barra Holocausto Norte invadieron la cancha y agredieron a algunos jugadores del club local.

Debido a los disturbios, la Alcaldía de Manizales debió instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU), que presentó el siguiente balance de los hechos:

En los hechos vandálicos se dañaron pantallas publicitarias y una cámara de un medio de comunicación.



Resultaron lesionadas 20 personas de la logística, así como 4 hinchas y 4 policías; todas estas personas se encuentran fuera de peligro. Adicionalmente, 2 caballos de la Policía resultaron con laceraciones mínimas, una patrulla fue vandalizada y una moto incinerada.



Cuatro de los trabajadores de logística debieron ser trasladados a centros asistenciales.



200 uniformados de la Policía atendieron en un principio la jornada. A estos se unieron otros 70 miembros de la fuerza pública.



En la parte externa del estadio Palogrande se logró disuadir a los violentos del entorno del escenario deportivo. Hubo pequeños disturbios en distintos puntos de la ciudad, los cuales ya están controlados.

Terrible esto 🚨🚨! Con patadas voladoras agredieron a jugadores del @oncecaldas. ¿Qué se creen esos hamponcitos? No corren sino una cuadra para atracar y huir de la policía y se creen más atletas que los profesionales. DETESTABLES!! pic.twitter.com/wIsGzeCAhJ — Gisselle (@gisselleapa) April 19, 2023

El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, se pronunció ante lo sucedido en Manizales y señaló que no debe haber solo sanciones deportivas para los clubes, sino penales para los hinchas. Solo así, según el dirigente, se puede erradicar la violencia en el fútbol.



El estadio Palogrande queda ubicado sobre las avenidas Paralela y Lindsay y contiguo a las sedes principales de las universidades de Caldas y Nacional de Colombia y la Unidad Deportiva Palogrande. Además, está cerca del turístico sector de El Cable. Es una de las zonas más frecuentadas de la capital de Caldas.



Cabe recordar que el pasado domingo, dentro del estadio Atanasio Girardot y sus alrededores en Medellín, hubo disturbios entre hinchas de la barra brava Los del Sur y la Policía, los cuales dejaron cerca de 80 lesionados. En este caso, el partido Atlético Nacional vs América de Cali no se pudo realizar.

