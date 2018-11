Ido Russo, así está el balance contractual de los jugadores de Millos

La cabeza visible de Millonarios tras el fracaso del 2018 ya se fue. Miguel Ángel Russo dirigirá su último partido con el equipo embajador, el próximo domingo, en el clásico contra Santa Fe de la fecha 19 de la Liga. Ahora, mientras las directivas consiguen un nuevo entrenador hay que hacer el balance de los jugadores, los responsables directos de la mala temporada.

Bajo la lupa quedan, sobre todo, los refuerzos del año, que no han pesado, ni el en el primer semestre ni en este –menos Faríñez, que llegó en enero–. Por ejemplo, el atacante argentino Gabriel Hauche generó muchas expectativas y solo ha anotado dos goles en la Liga. Su calificación en promedio es de 5,15 en 17 partidos. Pero tampoco han rendido Roberto Ovelar, de floja campaña, ni el intermitente Christian Marrugo, que casi ni jugó. Es más, Óscar Barreto, uno de los que volvió al equipo, tiene el peor promedio de calificación, con 4,67. Los refuerzos decepcionaron de principio a fin y son los grandes señalados en una plantilla que costó 6 millones de dólares.

Y el máximo accionista del club, Gustavo Serpa. este martes, en la rueda de prensa de despedida de Russo aseguró: “No se va a invertir como este año, pero por una razón distinta: ya hay un equipo formado. Por supuesto que vamos a invertir, pero la gran inversión ya se hizo: vamos a completar lo que se ha venido haciendo en los dos últimos años”. Así pues, la reingeniería que piden los hinchas de Millonarios no se va a dar.



Además, no es tan sencillo porque solo seis futbolistas terminan su contrato en diciembre: Jáder Valencia, Felipe Banguero, Carlos López, Jáneiler Rivas, Anier Figueroa y Henry Rojas. Además, una buena cantidad (9, sin los que vienen de divisiones menores) son del club, mientras que a jugadores como Hauche, Ovelar y Marrugo, tres de los refuerzos que no han cumplido las expectativas, les quedan seis meses de contrato.



