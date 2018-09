El balance de la primera parte de la Liga, en cinco puntos

Técnicamente, faltan seis partidos para llegar a la mitad de la Liga, incluyendo el juego de este lunes entre Rionegro Águilas y Once Caldas. Pero el campeonato ya va marcando algunas tendencias de lo que viene. Estos son los cinco hechos de la primera parte de este torneo.

1. Las grandes campañas de Equidad y Once Caldas

Sin grandes presupuestos, Equidad y Once Caldas son los punteros de la Liga. El primero rompió el récord de imbatibilidad en casa y llegó a estar 11 fechas invicto. El segundo se alejó del descenso y está en la pelea a un cupo en torneos de Conmebol por la vía de la reclasificación. Aún no están clasificados entre los ocho, pero ya avanzaron bastante.

2. Un torneo en el que los DT no duran

En nueve fechas se fueron ocho entrenadores: Néstor Craviotto (Huila), Juan Carlos Álvarez (Leones), Flabio Torres (Pasto), Rubén Darío Bedoya (Envigado), José Manuel Rodríguez (Jaguares), Carlos Mario Hoyos (Bucaramanga), Pedro Santos (América) y Jorge Almirón (Nacional). Los siete primeros equipos mencionados no están hoy entre los ocho. Si algo falta en los directivos colombianos es paciencia.

3. Varios grandes en apuros

Millonarios no gana de local y eso lo tiene complicado en la tabla. No ha podido ni con los grandes (Cali, Medellín, Junior) ni con los chicos (Boyacá Chicó, Águilas). En América perdieron mucho tiempo con un DT desconocido, del que hasta algunos de sus jugadores salieron a hablar mal. Ahora trata de enderezar el camino con ‘Pecoso’ Castro. Medellín ha venido de más a menos: cuatro fechas sin ganar, pero aún tiene un ahorro para mantenerse entre los ocho. Y Nacional aún no tiene DT tras la salida de Jorge Almirón. No se ve sólido.

4. El descenso está apretado

Hace un par de meses, tanto Leones como Boyacá Chicó parecían sentenciados a regresar a la B después de un año. Sin embargo, los boyacenses reaccionaron y eso, sumado a las malas campañas de Huila y Pasto, reactivó la lucha por no descender. La diferencia entre Chicó y Huila es de apenas cinco puntos y quedan 30 por disputar. Aún no hay nada escrito. Y se enfrentan en la última fecha…

5. Mejoró la disciplina

Hasta ahora, este es el torneo con menos tarjetas desde que se juegan los campeonatos de seis meses, que comenzaron en 2002. El promedio de tarjetas rojas era de 0,21 por partido. Y el de tarjetas amarillas, 5,15 por encuentro.



