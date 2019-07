Millonarios, con saldo en rojo en su gira por Estados Unidos

Millonarios terminó su gira por Estados Unidos, que le sirvió como pretemporada, con un saldo en rojo. Este sábado perdió con América de Cali y ya había perdido con Peñarol entre semana.

El equipo dirigido por Jorge Luis Pinto fue el mismo que estuvo durante cabalgando en el primer puesto durante todo el torneo. La única cara nueva de los refuerzos fue José Luis Moreno, quien terminó lesionado.



En la parte delantero no quedó una sensación de tranquilidad, debido a que la poca generación de opciones no le dio los insumos a los delanteros de Millonarios para marcar la diferencia. Además, no tuvo un juego claro por las bandas.



La ausencia de velocidad y dinámica fue una constante. Por otro lado, las sociedades empezaron a aparecer y esto da tranquilidad para que luego de sumar minutos se empiece a mantener esta tendencia.



Millonarios comenzará su participación en la Liga colombiana II el próximo domingo cuando reciba la visita de Envigado.



DEPORTES