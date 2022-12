Si un Colombiano quiere ver los partidos de su equipo, tiene que pagar al menos 30.000 pesos mensuales -probablemente adicionales a los de su plan de televisión-. Todo esto inició desde 2020 cuando el canal que posee los derechos de transmisión del FPC decidió crear un canal adicional para emitir los encuentros de la primera y segunda división, junto a la Copa Colombia. Además crearon una aplicación para esto.



Sin embargo, no todos los amantes del fútbol del país se mostraron a favor de este nuevo modelo de negocio. Ante esto, Libardo Cruz y Alfredo Cuello, del Partido Conservador, pretenden devolver la transmisión a televisión abierta según el proyecto de ley que están avanzando.

Aunque la iniciativa fue tomada como populista por algunas personas, ya se encuentra avanzando en el Congreso. La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad la iniciativa, que en principio pretendía “declarar de interés nacional los torneos de fútbol profesionales colombianos a cargo de la Dimayor”.



No obstante, se decidió cambiar el título y el objetivo del proyecto a "promover la transmisión de los torneos de fútbol profesional colombiano a cargo de la Dimayor” y no incluir el término "interés nacional".



Por el momento, el proyecto será discutido en la plenaria de la Cámara y, si es aprobado, pasará al Senado donde tendrá sus últimas dos discusiones. Por su parte, el coordinador ponente del proyecto, Alfredo Cuello, mencionó que la iniciativa es un beneficio para las personas que no tienen cómo pagar la suscripción y "eso hace que se vaya perdiendo la afición" y que se margine el entretenimiento a los hogares más vulnerables.



Además, explicó que para no afectar los ingresos de los clubes se haría un planteamiento que no sea gratuito, sino que los que paguen los derechos de transmisión sean los canales de televisión abierta.



REDACCIÓN DEPORTES

