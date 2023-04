El fútbol colombiano no sale del asombro por la captura de tres jugadores juveniles del Once Caldas, identificados como Guy Esteban García, Santiago Mera y Debinson Mateus, por el supuesto delito de extorsión.



Según informaron las autoridades, los futbolistas, cuyo promedio de edad ronda los 21 años, fueron capturados "en flagrancia" en la noche del domingo pasado.



Ahora, minutos después de que la captura de los implicados fuera legalizada, el coronel Giovanni Cristancho Zambrano, director del Gaula de la Policía Nacional, compartió detalles de la investigación.



En sus declaraciones, nuevos detalles de lo ocurrido y la descripción de las llamadas que enredan a los futbolistas.



Los audios de los futbolistas capturados

Captura de futbolistas de Once Caldas. Foto: Policía de Manizales

Según contó Zambrano en charla con 'Blu Radio', la encargada de alertar a las autoridades, el mismo domingo, sobre las 5 p.m., habría sido la mamá de la víctima, identificada como Juliana Echeverri Mesa, estudiante de Medicina en la Universidad de Manizales.



Conforme reportó el director del Gaula de la Policía, la denunciante habría compartido unos audios en los que se les escucharía a los señalados pedir dinero a cambio de entregar el celular.



"No fueron llamadas violentas (...) Llamaron de un solo teléfono. Los tres llamaron en diferentes momentos", contó Zambrano.



El coronel manifestó que en las grabaciones se les escucha a los jugadores exigir el dinero a cambio de entregar el celular, por lo que, argumenta, quedaría sin peso el posible argumento de una 'gratificación' por regresar el dispositivo electrónico.



El video del momento de la captura de los supuestos jugadores juveniles del Once Caldas, señalados del delito de extorsión, en Manizales. pic.twitter.com/tdW4z4WR3y — Andrés Felipe Balaguera Sarmiento (@balagueraaa) April 10, 2023

'No son delincuentes profesionales'

Jugadores del Once Caldas, en captura. Foto: Policía de Manizales

Al parecer, según la versión que manejan las autoridades, el celular de la joven fue hurtado hace ocho días, en un establecimiento público de la capital del departamento del Caldas. Sin embargo, no se ha determinado que los jugadores estuvieran en dicho lugar.



"Ellos dicen que se encontraron el celular", expresó Zambrano, quien reiteró que todo indica que los jugadores no hacen parte de ninguna red delincuencial.



"No son delincuentes profesionales, no viven de esta clase de hechos", añadió el director del Gaula de la Policía.



Los futbolistas fueron capturados en inmediaciones del Centro Comercial Cable Plaza, en el sector de El Cable, de la capital del departamento de Caldas.

'Comenzaron pidiendo un monto más alto'

Once Caldas. Foto: VIZZOR IMAGE - DIMAYOR

"Los audios ya están en la cadena de custodia del proceso judicial (...) ellos comenzaron pidiendo un monto más alto, un millón de pesos", expresó Zambrano.



Conforme han sostenido las autoridades, los jugadores terminaron pidiendo 500 mil pesos a cambio de entregar el celular, un dispositivo de la marca Apple.



"Son muchachos inexpertos, generaron esta actividad delincuencial sin pensar en las consecuencias", comentó el director del Gaula de la Policía sobre los detalles que rodean los hechos.



"Generaron temor y miedo a la víctima, a sus amigas, a la mamá y todo el círculo", añadió, pidiendo un castigo ejemplar para los capturados.



"La extorsión no es un juego", recalcó.

