Atlético Nacional, en el gran conflicto del semestre

La Liga comienza para Atlético Nacional, uno de los candidatos al título, en medio de un conflicto. Los verdes habían asegurado el regreso de Dorlan Pabón y Felipe Aguilar; además, habían contratado a Yeison Guzmán, de Envigado, y Ruyery Blanco, de Unión Magdalena.

(Le puede interesar: Santa Fe pisa en falso y pierde en su estreno en la Liga, contra Cali)



Sin embargo, Nacional no ha podido inscribir a sus refuerzos porque Cortuluá llevó a la justicia ordinaria en Suiza el litigio por el delantero Fernando Uribe y ahora está obligado a pagar al club vallecaucano 5 millones de dólares, más intereses.



Uribe quedó libre en 2014, luego de que Nacional se lo prestó a Millonarios. De Bogotá se fue a México, al Toluca. Por eso, los verdes afirman que no deben pagar esa cifra y que ya el TAS les había ordenado girar a Cortuluá 150.000 dólares, que fue la mitad de lo que pagó Millos por la cesión.



“Fernando Uribe jamás fue vendido, Millonarios certificó que jamás compró los derechos deportivos del jugador”, aseguró el abogado de Nacional, Néstor Humberto Martínez, a RCN Radio. “Cortuluá tiene claro que hasta que un juez no condene a Nacional, Cortuluá no verá una moneda de centavo”, agregó.



Mientras Nacional reclamó a la Dimayor en un tono desafiante que le permita inscribir los jugadores, y las cuatro contrataciones de los verdes instauraron una acción de tutela alegando, entre otras cosas, el derecho al trabajo, el presidente de Cortuluá, Óscar Ignacio Martán, afirmó que si habilitan a Nacional para anotar los jugadores, pedirá la desafiliación de ese club a la Fifa.



DEPORTES

