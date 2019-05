¿Y ahora qué, Nacional? Otra derrota en casa contra Tolima

Aunque Atlético Nacional mejoró con respecto a presentaciones anteriores, no fue suficiente para vencer a un equipo que últimamente le ha tomado la medida en el Atanasio Girardot. Deportes Tolima consiguió su tercera victoria en línea frente a los verdes, de nuevo por el mismo marcador, 1-2, y es líder del cuadrangular B de la semifinal de la Liga.

Desde el primer minuto, Atlético Nacional salió con la idea de proponer, sostener y elaborar juego sobre el arco de Álvaro Montero. Tanto así, que en el minuto 2, Hernán Barcos alertó con un remate de pierna izquierda que por poco abría el marcador. Tolima respondió al minuto 7 con un tiro libre ejecutado por Marco Pérez.



Los ‘pijaos’ aguantaban el aluvión ‘verdolaga’, mientras intentaban recuperar la pelota y salir en velocidad. Sin embargo, en el minuto 16, una jugada colectiva entre Hernán Barcos, Pablo Ceppelini y Vladimir Hernández, el uruguayo le filtró un pase al araucano quien definió desde el sector derecho a la salida de Montero, gol y la alegría para los aficionados ‘verdes’ que acudieron al Atanasio.



La dicha no le duró al local. Pues al minuto 16, un remate de Juan Arboleda de fuera del área, le rebotó a Alexis Henríquez, aunque fue una jugada dudosa desde la tribuna, el árbitro Gustavo Murillo no dudó en sancionar penal, producto de una mano del capitán ‘verdolaga’ dentro del área.





Frente a la protesta de los locales, al minuto 20, Marco Pérez transformó el penal por el empate parcial y logró igualar a Jhon Charria con 73 goles, para convertirse en el máximo goleador de la historia del Deportes Tolima.



Tras el gol, Nacional no renunció al ataque y salió en busca del segundo, los ‘pijaos’ tampoco tomaron recaudos y se decidieron en buscar el partido. El juego se tornó de ida y vuelta con opciones para ambos conjuntos. Al minuto 29, Yeison Gordillo sacó de la línea un remate de Vladimir Hernández y diez minutos después, Deiver Machado salvó su arco tras un disparo de Marco Pérez.



El juego fuerte y la intensidad era una constante en los últimos minutos del primer tiempo y así comenzaron en la etapa complementaria.



En el minuto 7, una jugada de Alex Castro derivo en un mano a mano de Marco Pérez con José Cuadrado, pero el delantero no definió con precisión. Nacional respondió al minuto 10 con un remate de media distancia de Pablo Ceppelini que exigió al arquero Montero.



En el minuto 24 y cuando mejor estaba jugando Nacional, un centro de Rafael Carrascal rompió la línea defensiva del local y sobre el sector derecho, Maicol Balanta aumentó el marcador a favor del Deportes Tolima.



Tras el gol, los ‘verdolagas’ insistían en buscar el arco contrario con pases filtrados intentando quebrar la línea defensiva tolimense. La visita se replegó y con paciencia esperaba que pasaran los minutos.



Al minuto 37 se fue la luz, hubo un estruendo que apagó las cuatro torres del estadio Atanasio Girardot. El apagón duró cerca de siete minutos y se reestableció con una gran intensidad en el juego de ambos equipos.



Al final, Nacional tuvo más desespero, pero no logró descifrar el buen planteamiento de un Tolima que esperó, atacó en un momento ideal y se lleva una victoria valiosa que compromete a los ‘verdolagas’.

Nacional 1, Tolima 2

Nacional: José Cuadrado (5); Helibelton Palacios (5), Daniel Bocanegra (5), Alexis Henríquez (5), Deiver Machado (5); Sebastián Gómez (6), Sebastián Yabur (5), Pablo Ceppelini (6); Steven Lucumí (5), Vladimir Hernández (6), Hernán Barcos (5). Cambio: Brandon Caicedo por Hernán Barcos (30 ST). DT: Paulo Autuori.



Deportes Tolima: Álvaro Montero (6); Juan Arboleda (6), Julián Quiñones (6), Sergio Mosquera (6), Leyvin Balanta (6); Larry Vásquez (5), Yeison Gordillo (7), Rafael Carrascal (6); Maicol Balanta (7), Alex Castro (7), Marco Pérez (8). Cambios: Danovis Banguero por Leyvin Balanta (25 ST), Carlos Rentería por Rafael Carrascal (30 ST), Jhonny Mostasilla por Maicol Balanta (35 ST). DT: Alberto Gamero.



Goles: Vladimir Hernández (16 PT) para Atlético Nacional. Marco Pérez (20 PT, penalti), Maicol Balanta (24 ST) para Deportes Tolima.



Amonestados: Pablo Ceppelini (31 PT), Helibelton Palacios (13 ST) para Atlético Nacional. Alex Castro (21 PT), Rafael Carrascal (30 PT), Marco Pérez (31 PT) para Deportes Tolima.



Expulsados: no hubo.



Partido: bueno.



Figura: Marco Pérez (8).



Estadio: Atanasio Girardot. Asistencia: 23.096 espectadores. Árbitro: Gustavo Murillo (4).



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín