Duros enfrentamientos se registran este domingo entre integrantes del Esmad y los hinchas del Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, que tienen en vilo la realización del partido contra el América.

Se presentan fuertes enfrentamientos entre los hinchas del Atlético Nacional pertenecientes a la barra “Los Del Sur” y el Esmad, y se presume que los hechos son producto de la inconformidad de los seguidores del equipo antioqueño con los directivos.



La relación entre los directivos de Atlético Nacional y la barra Los del Sur es tensa desde hace varios meses. El club les había dado participación directa en muchos aspectos del funcionamiento, como, por ejemplo, parte de la logística del estadio Atanasio Girardot.

Postura de Dimayor

Ante los hechos, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, dice que es partidario de que el partido se juegue. El juego está programado para este domingo a las 6:20 p. m.



"Sabíamos que no era fácil, el ambiente no está bien dentro de esa barra; acabo de hablar con el presidente de Nacional y les dije que hay que evaluar la situación y con el comandante del operativo y con el árbitro mirar si hay condiciones; la idea es jugar el partido a las 6:10 p. m., pero hay que evaluarlo", dijo Jaramillo en Caracol Radio.



"Un llamado a la cordura, no puede ser una batalla campal con las autoridades, no tiene razón de ser. Esto le hace daño al fútbol. Debemos ser cuidadosos en las decisiones, por encima del partido es la seguridad de todos, jugadores árbitros y aficionados", agregó.

Sobre la fragilidad de las sanciones ante estos hechos en el fútbol colombiano, el presidente dijo: "Eso es lo que está en el código y no podemos estar abocados a que los violentos nos ponen contra la pared y nos dañan el espectáculo, es corresponsabilidad, las autoridades locales, los clubes, la logística, todos. Tenemos que cuidar el espectáculo. Nos sirve de experiencia a ver si es necesario endurecer las sanciones. Debemos proteger el espectáculo y es una cadena de valor de la que vive mucha gente", finalizó.





