Atlético Nacional jugó concentrado, muy activo, depredador; Santa Fe, por el contrario, entró dormido, roncando, león manso y dócil, y Nacional no desaprovechó su ímpetu golearlo 3-0 en la fecha 13 de la Liga y, de paso, llegar al liderato.

Dos minutos iban en el cronómetro cuando todo plan cardenal quedó destrozado en la cancha del Atanasio Girardot. Y todo porque Nacional, en su estado demoledor, arrasó y anotó el 1-0, así de rápido.



Fue una recuperación de pelota de Neyder Moreno, pase para Jhon Duque que sacó su misil, el portero Antony Silva lo paró, pero dejó el rebote, nadie en Santa Fe reaccionó, la defensa y los volantes se quedaron mirando, sorprendidos, como llegaba desde atrás con velocidad y potencia y soledad el jugador Juan Pablo Torres que impactó con poder para anotar el 1-0 mientras Silva, recién reaccionando de su atajada, no pudo ni mirar el paso de la pelota.



Nacional fue un relojito. Con ataque feroz, triangulaciones, pases rápidos y profundos, paredes, remates, una máquina de ataque. Santa Fe sintió la sacudida. Cuando quiso abrir los ojos no solo iba perdiendo sino que su rival le pasaba por encima, lo aplastaba, solo le faltaban más goles y pudo hacerlos, como en un remate de More o que terminó en el tiro de esquina tras cierre milagroso de Millán, u otra de Neyder que salvó el portero Silva.

Nacional, demoledor

Nacional vs. Santa Fe.

Nacional era sinfonía; Santa Fe era el espectador que veía jugar, sin armas, sin intenciones ofensivas porque no tenía cómo plasmarlas. Marrugo estaba desaparecido, y sin el conector y genio, no había fútbol.



El drama cardenal no paró con el descanso. Primero, porque perdió a Jersson González por lesión, y luego, porque al regresar para el segundo tiempo Nacional le demostró que seguía en estado de superioridad con un remate de Deossa que fue directo a un palo, en el rebote disparó Neyder y salvó una vez más el portero Silva.



Santa Fe tuvo un ligero respiro, pero no por mucho, porque en el siguiente ataque verdolaga hubo un mal rechazo de Viáfara que dejó la pelota dividida y Aja terminó golpeando en la cara a Duque: penalti. El propio Duque disparó con toda frialdad, engañando a Silva y anotando el 2-0 en 53 minutos.



El equipo cardenal se ilusionó con un penalti sancionado pero tras revisión del VAR se detectó un fuera de lugar previo de Aja. Nada que hacer. Nacional, casi sin despeinarse, mantuvo su ímpetu, acechando con riesgo, buscando el tercero y lo encontró a través de Eric Ramírez, a diez minutos del final.



Nacional fue demoledor y en una gran exhibición se quedó con una gran victoria que le da el liderato. Santa Fe entró en un bache peligroso.



