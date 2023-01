Atlético Nacional, inició la Liga BetPlay 2023-I con Paulo Autuori como DT, sangre joven y victoria contra Once Caldas, 1-0, en la fecha 1 de la Liga.

El nuevo Nacional puso al portero Eder Chaux en problemas, pero no fue sino hasta en el segundo tiempo que logró quedarse con la victoria por la mínima diferencia gracias a un solitario tanto de Andrés Felipe Román tras una jugada colectiva.

Victoria trabajada

Apenas inició el compromiso, Nacional tuvo el balón en sus pies y las oportunidades con Óscar Perea, pero su remate se fue por un costado y bien desviado. La primera seria de los verdes fue a los 12 minutos con Yerson Candelo y la vía que más le gusta: el remate lejano que Eder Chaux tuvo que rechazar al córner. Acto seguido, Jhon Solís conectó con el envío al área y Chaux volvió a responder seguro.

Nacional vs. Once Caldas en la Liga 2023.



Si se habla de los remates desde lejos quién mejor que Dorlan Pabón. A los 18 minutos, un misil del ex Monterrey de México que puso a trabajar de nueva cuenta a Eder Chaux que la envió a la esquina. Yerson Candelo envió un centro pasando la primera media hora de juego y Óscar Perea cabeceó para una tremenda doble atajada del guardameta del Once Caldas. La visita respondió con Luis Miranda, pero Kevin Mier ganó el duelo, y lo volvió a ganar contra Dayro Moreno y su suave remate que controló con facilidad.



La más clara en la primera parte fue para Atlético Nacional antes de ir al descanso. Tomás Ángel, el gran ausente en la Selección Colombia sub-20, creó una jugada personal entrando al área y ante el achique de Eder Chaux logró asistir a Óscar Perea que remató de primera y apareció Santiago Jiménez como salvador para evitar en la raya el gol cantado. Así culminaron los primeros 45 minutos.



Ya en el complemento, la iniciativa fue de Once Caldas con un remate lejano de Dayro Moreno que controló con facilidad Kevin Mier. Y nuevamente, fue Dayro que asistió a Juan David Rodríguez que respondió con un misil evacuado al córner por Mier. Jarlan Barrera ingresó por Óscar Perea y en la primera que tuvo fue vital para cederle la pelota a Andrés Felipe Román que sacó un latigazo lejano desviado en un zaguero al fondo. El gol llegó tras una acción colectiva con Dorlan Pabón, Barrera y Román.



Con el pasar de los minutos, Dorlan Pabón tomó más protagonismo con sus remates desde lejos y Eder Chaux seguía siendo el guardián que evitaba cualquier nueva conquista. Con disparos lejanos y afuera del área terminó el partido. Nacional enfrentará a Águilas Doradas de local, mientras que Once Caldas recibirá al Deportes Tolima.



