Atlético Nacional logró una sufrida victoria 1-0 contra Águilas Doradas, en partido de la fecha 3 del grupo A en los cuadrangulares semifinales.

Un gol de Dorlan Pabón, al minuto 24 del primer tiempo, representó tres puntos de oro para el equipo verdolaga.

Sufrido triunfo

El equipo verdolaga salió con los mejores argumentos para superar a su rival, pero se encontró a José Contreras, el arquero venezolano de Águilas, quien impidió el gol del local en dos oportunidades, tras fuertes remates de Yerson Candelo.



Sin embargo, al minuto 24 se equivocó la defensa dorada y Nelson Deossa aprovechó para entregarle la pelota a Dorlan Pabón; ‘Memín’ recibió, se perfiló y sacó un potente remate para anotar un golazo y poner el 1-0 en el marcador.



Nacional no pudo ampliar su ventaja, pero se fue ganador al entretiempo.

Facebook Twitter Linkedin

Atlético Nacional vs. Águilas. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Y de la misma manera que Nacional fue merecedor de irse adelante en el primer tiempo, para la segunda mitad Águilas hizo todo lo posible por anotar y sumar en el Atanasio.



Los dirigidos por Lucas González salieron con todo para empatar. Desde ese momento hubo angustia en la portería verde; Kevin Mier fue figura y hasta el palo salvó a Nacional, porque el balón, rebelde como ninguno, no quiso entrar en ninguna de las múltiples opciones que creó Águilas.



La afición estuvo tensionada y pedía reacción a Paulo Autuori y sus muchachos. En un par de oportunidades Nacional llegó al arco de Águilas, pero no fue claro para sellar el partido.



En tiempo agregado llegaron las polémicas. A Wilmar Roldán le reclamaron tres penaltis, pero el VAR le indicó que no fueron faltas dentro del área, en dos jugadas de Nacional y en una que favorecía a Águilas.



El verde sigue dejando dudas en su fútbol, pero es efectivo y suma los suficientes puntos para mantenerse en la lucha por la clasificación a la gran final de la Liga: ahora tiene 5 unidades, los mismos de Alianza Petrolera -líder-, y le queda toda la segunda vuelta para quedarse con el ansiado cupo.



REDACCIÓN FUTBOLRED

Más noticias de deportes