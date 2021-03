Atlético Nacional destrozó a un Alianza en estado crítico

Atlético Nacional derrotó 5-0 al Alianza Petrolera, que no levanta, en el cierre de la fecha 10 de la Liga, en el Atanasio Girardot.



El equipo verde tuvo una imponente exhibición de fútbol, y ganó con anotaciones de Jarlan Barrera (6 PT); luego vino un par de tantos de Jonathan Álvez (12 PT y 12 ST); Vladimir Hernández puso el cuarto (26 ST), y el quinto fue de Álex Castro (38 ST). El cuadro verde llegó a 17 puntos.

Furioso, agresivo y contundente, así arrancó Atlético Nacional el duelo frente a Alianza Petrolera.



Al minuto 5, los verdolagas abrieron el marcador, a través de Jarlan Barrera, quien remató con pierna izquierda desde el sector derecho, tras un pase del uruguayo Álvez.



El samario de emboquillada, anotó su sexto gol en la Liga que lo dejó en la parte alta de los artilleros en compañía con Agustín Vuletich.



Tras el gol, los verdes no perdían la fogosidad y al minuto 12, un pase cruzado de Yerson Mosquera le quedó a Alex Castro, quien desbordó de izquierda a derecha, remató, pero la pelota pegó en un defensa de Alianza. La pelota le quedó a Jonatan Álvez, quien, con pierna izquierda, aumentó la ventaja para el local. El uruguayo después de 10 partidos disputados, marcó su primer gol con Nacional.



El equipo de Alexandre Guimarães no sufría sobresaltos en el trámite del partido. El encuentro en su primer tiempo, duró 12 minutos de emociones y los 33 restantes se fueron al congelador.

Uno de los festejos de nacional. Foto: Dimayor



En la etapa complementaria, Nacional se sacó la presión del fondo y al minuto 3, tras una buena jugada colectiva, Sebastián Gómez mandó la pelota al fondo de la red, pero al criterio del juez de línea Jhon Aguilar determinó que el volante estaba ligeramente adelantado, por lo que no fue convalidado.



Al minuto 11, Jarlan Barrera filtró la pelota para Alex Castro, quien realizó un desborde desde el sector derecho, el ex Tolima y Cruz Azul hizo un pase atrás para que Jonatan Álvez estirara la ventaja en el marcador. El ex Barcelona de Ecuador, anotó su primer doblete en el fútbol colombiano.

Hernández marcó el cuarto para los locales, tras una secuencia de pases entre Duque, Bryan Rovira, para que el araucano desde el sector izquierdo, mandó la pelota al fondo de la red.



Y sobre el minuto 37, Alex Castro aprovechó un contraataque que partió de Aldair Quintana, e intervino Déinner Quiñones y Jefferson Duque. Castro desde el sector izquierdo y con remate cruzado, decretó el quinto gol para los verdes.



Al final, Nacional aceleró en momentos claves del partido y se reencontró con el triunfo, sumando un buen caudal de goles pensando en ese ítem de desempate. Alianza Petrolera, con técnico interino, no logró recuperarse de la goleada sufrida en su casa contra Deportes Tolima y sufrió 10 goles en dos fechas.





