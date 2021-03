Nuevo escándalo sacude a Nacional tras el clásico paisa

Lo sucedido con el VAR en la edición 205 del clásico paisa entre Independiente Medellín y Atlético Nacional sigue generando coletazos. Ahora aparece una nueva queja contra el equipo verde.

Cabe recordar que, en el minuto 76 de ese partido, Álex Castro, jugador de Nacional, le dio un cabezazo a James Sánchez, del Medellín. La jugada estaba siendo revisada por el VAR cuando la señal se cayó. Mientras se restablecía ese servicio, el técnico Alexandre Guimaraes sustituyó a Castro.



Posteriormente, el árbitro Mario Herrera reanudó el partido, pese a que el capitán del Medellín, Andrés Cadavid, le pidió que fuera a revisar lo sucedido y, si era el caso, revirtiera el cambio. Eso generó una dura protesta de Cadavid en la rueda de prensa.



Ahora, las quejas apuntan hacia el equipo de comunicaciones de Atlético Nacional. El periodista John Jaime Osorio denunció que, en la rueda de prensa posterior al partido, no permitieron que se le preguntara a Guimaraes por lo sucedido, tanto con el VAR como con la modificación que realizó.



“Es una lástima que nos hayamos quedado sin escuchar la apreciación de Guimaraes sobre el cambio y todo lo que pasó, porque filtran las preguntas que se hacen. La pregunta de Carlos Gamboa, de RCN, iba dirigida a eso y simplemente no la hicieron”, señaló Osorio en el programa Blog Deportivo, de Blu Radio.



El también periodista de Blu Radio Ricardo Orrego dijo que lo sucedido era grave. “Esta es una invitación a lo que Nacional quiere contestar y eso no tiene justificación. Si es para preguntar solo por el balance del partido, para eso que no pregunte nadie”, exclamó.



