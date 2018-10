¿Qué es lo que pasa con Dayro Moreno en Nacional?

El cabezazo que le dio Jeison Lucumí a Dayro Moreno en una disputa por cobrar un tiro libre el pasado domingo en el partido Nacional-Cali, y la posterior y rabiosa respuesta de Moreno, a quien tuvieron que contener sus compañeros al final del partido, generaron un nuevo capítulo para el atacante, que tiene un historial de situaciones similares.

En esta etapa, cuando Nacional pasa un momento difícil por los resultados adversos y mientras busca entrenador en propiedad, han aumentado las versiones que indican que el comportamiento de Dayro Moreno no es el adecuado. De Dayro se especula en redes sociales y en versiones de prensa que tiene recurrentes actos de indisciplina, que tiene mala actitud con sus compañeros y que tiene una personalidad complicada, acusaciones que no son nuevas en su carrera profesional.



Al interior de Atlético Nacional, según fuentes consultadas por EL TIEMPO, reconocen que la situación de Dayro Moreno "es un tema grande", delicado. Dicen que el problema es por su mala actitud, además de los problemas personales que tendría el jugador, y actos de indisciplina.



Sin embargo, aunque abundan las versiones y especulaciones sobre su comportamiento fuera de la cancha, de manera oficial a Dayro Moreno no lo han reportado por estas supuestas situaciones, al menos en esta etapa reciente en Nacional. Ni el cuerpo técnico anterior, del entrenador Jorge Almirón, ni el actual, en cabeza de Hernán Darío Herrera, han reportado a los directivos del club que estas situaciones de las que tanto se habla hayan sucedido realmente, según contaron algunas fuentes.

No obstante, el jugador ha tenido antecedentes públicos que sí juegan en su contra y que lo han dejado expuesto, como sus alegatos con compañeros del equipo y con rivales. El pasado marzo, para no ir más lejos, recibió una sanción de cuatro fechas por propinarle un cabezazo a un rival en la cancha. Recientemente, tuvo un encontronazo en la cancha con el argentino Gonzalo Catellani, y en el partido del pasado domingo también alegó con su compañero Juan Pablo Ramírez.



Después del reciente altercado con Lucumí, "Dayro entró como un demonio a buscarlo", dijo un consultado en el club. Luego el jugador se fue del estadio por su cuenta. Por todo eso, y por la agresión de su compañero, ambos fueron citados este martes al final de la tarde para que den sus descargos ante este hecho que fue repudiado por el club, en un comunicado oficial.



El jugador Alexis Henríquez, líder y capitán del equipo, aseguró. “A Dayro lo conozco desde los 16 años. Siempre ha jugado así, siempre ha sido así. Todos sabemos cómo es él con los gestos”.



Dayro Moreno es uno de los jugadores más importantes en Nacional, por la cuota de goles que anota: lleva 19 goles en la Liga en todo el 2018, y en el 2017 anotó 25. Sin embargo, estos episodios, sumados al mal momento del equipo, juegan en contra del delantero.



