'La historia nos exige ganar': Pablo Repetto inicia su etapa en Atlético Nacional

Este martes, inició de forma oficial en Atlético Nacional la era del técnico uruguayo Pablo Repetto, quien fue presentado y concedió una rueda de prensa en la que tocó algunos aspectos específicos de su nuevo cargo.



El timonel charrúa, que viene de una experiencia complicada en el Santos Laguna de México, ya había sido oficializado la semana pasada y tomó las riendas del club hace un par de entrenamientos tras la salida del bogotano Jhon Bodmer.

Pablo Repetto. Foto: EFE y AFP

En su presentación oficial, Repetto se mostró orgulloso por el club al quien llega a entrenar y recordó la noche que tuvo a Nacional de rival en la Copa Libertadores de 2016.



“Es un orgullo estar en esta institución, Atlético Nacional es un equipo copero y muy grande en América. En la final que jugué ante el club en 2016, me llevé una gran impresión. Me sedujo el club, la gente y lo que significa en Colombia, queremos conformar un equipo competitivo a nivel local e internacional”, dijo.



Repetto fue enfático y dijo que la obligación es ganar: “En Nacional hay una obligación grande por ganar, así lo exige la historia y la hinchada", señaló en un momento en el que pidió unión para salir de la crisis. “En los momentos de crisis hay que estar juntos, dar confianza a los jugadores, que la gente nos acompañe en las buenas y en las malas... Hoy lo principal es retomar la confianza en los jugadores, ya comenzamos a trabajar pensando en eso”.

"Uno entiende al hincha de Nacional, más cuando el equipo no gana. El hincha es pasional, más cuando tienes una historia. Será el equipo el que contagie a la gente. Decirle acá al hincha que no prometemos resultados, podemos prometerle hoy que de la mano mía, vamos a dejar todo, entregarnos al club con todo. Esto no es con palabras, es con hechos", explicó.



Uno de los temas por los que fue consultado el uruguayo fue por la salida de Dorlan Pabón del plantel, a lo que dijo: "Tenemos las dos bajas. La de Dorlan la verdad que nos sorprendió, pero fue una decisión personal; lo de Palacios era una negociación que ya se estaba adelantada. Son dos bajas de jugadores en una posición determinada, por banda. Y ahí ya miramos opciones: por ejemplo (Edier) Ocampo ha jugado de lateral y de extremo; (Andrés) Salazar también. Ellos son laterales ofensivos; tenemos a Torres (Edwin), tenemos a Mantilla (Daniel), también Perea (Óscar). Hay que buscar las soluciones".



Por otro lado, habló de retos y fue enfático en decir que él será quien tome las decisiones en Nacional. “Esto es de todos, los planteles se arman consensuadamente, pero a la hora de tomar decisiones, las tomaré yo. Queremos devolver la confianza con resultados”.

Consultado por los resultados, Pablo Repetto agregó que el sueño es la Copa Libertadores por la historia del club tras ganar dos títulos continentales, pero ahora, la prioridad es el próximo partido de Liga.



“Hay que ir partido a partido para luego ver los objetivos. El sueño de la Copa Libertadores es de todos, el club ya la ganó dos veces, pero por ahora, el partido ante Bucaramanga, será una final", y sobre los malos resultados explicó: “Las estadísticas están para romperse, no todo lo que pasó antes, significa que va a pasar ahora. Hoy estamos enfocados en el partido del domingo, buscaremos las soluciones a las bajas que tenemos, después hablaremos de refuerzos”.



Por último, dejó claro que le gusta que sus equipos tengan transiciones rápidas en defensa y ataque, y enfatizó sobre su rol para devolverle la confianza a sus futbolistas: hay momentos en los que se tiene que tomar ese rol de motivación, en otros un rol de estrategia, hay que apuntar a eso. Lo principal es retomar la confianza de los jugadores. Eso es la necesidad de ahora y tratamos de dársela desde ya a los jugadores".

Pablo Repetto Foto: EFE

Pablo Repetto debutará oficialmente con Atlético Nacional este domingo en el Atanasio Girardot de Medellín contra Atlético Bucaramanga por la fecha 11 de la Liga colombiana, torneo en el que la obligación es ganar para soñar con clasificar a los ocho, actualmente están en la casilla 16 con 9 puntos y un partido menos.

