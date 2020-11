Nacional sigue armando el rompecabezas: 11 contagiados por covid-19

Armando un ‘rompecabezas’, Atlético Nacional presenta problemas en la construcción de la nómina de cara al partido de este sábado contra América de Cali por la vuelta de los cuartos de final en la Liga colombiana 2020. El médico Nelson Rodríguez habló en rueda de prensa, donde precisó el número de contagiados, aunque no ahondó más detalles sobre nombres. Con lo cual, hasta última hora se conocería la lista de convocados.



“Básicamente tenemos 11 casos confirmados, todos asintomáticos, aislados y monitoreados. Es algo grato que sus familias también están bien. Si no fuera por las pruebas, ni nos daríamos cuenta que lo tuviéramos. Hay tres jugadores operados en el departamento médico con incapacidades largas, el resto de los jugadores están trabajando”, indicó el médico Rodríguez.



Además, remarcó que "desde junio, julio teníamos un protocolo muy estricto. Además de lo de Dimayor, teníamos más controles. Tras el partido con Águilas Doradas, dos de nuestros jugadores estuvieron en contacto estrecho con contagiados, fueron positivos y son asintomáticos. Por eso no fueron a Cali. Al regreso del partido, hicimos otras pruebas y salieron más casos, no queremos decir que hubo alguna secuela, somos personas públicas y en cualquier momento nos podíamos contagiar".



Sobre la no revelación de los nombres, con respecto a los casos de Helibelton Palacios y Vladimir Hernández, donde ellos revelaron que fueron positivos por covid-19, el médico expresó que “nosotros manejamos algo que se llama el ‘habeas data’. Los muchachos me pidieron no revelar la información, por ética médica debo acatar esa medida. En el caso de Helibelton y Vladimir, ellos autorizaron para revelarlo”.



Finalmente, el médico Rodríguez comentó que, “no puedo decir cuántos jugadores aptos para jugar hay porque yo no los cuento, no sé cuántos son, no sé de táctica ni de fútbol. Los que vayan a estar en la cancha, son los que están sanos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín