En la última semana, Atlético Nacional reveló en sus redes sociales y en su página web oficial los precios para los hinchas que quieren acompañar al equipo en el Atanasio Girardot para los partidos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2022-I.



El club dijo que habrá tres modalidades para la venta: una recarga del abono, un combo para tres boletas y boletería individual suelta. Los precios están desde los 35.000 pesos, en sector sur, hasta 250.000 pesos, en VIP, por partido. Para los paquetes de tres entradas, entre 95.000 y 675.000 pesos, y para los abonos, entre 85.000 y 600.000 pesos.

¡#LlenemosElAtanasio acompañando al Verde en los cuadrangulares! 🏟



Tienes 3️⃣ opciones:

- Recarga abono

- Paquete de 3 partidos

- Boleta suelta



Adquiere cualquiera de las opciones en Siempre Verdolaga y Tiendas Verdes https://t.co/9yppAzolKr #VamosTodosJuntos 🟢⚪ pic.twitter.com/AcQvTJEaVN — Atlético Nacional (@nacionaloficial) May 10, 2022

Las reacciones ante los precios no se hicieron esperar. "¿Y dónde están los beneficios y descuentos que tenemos los abonados?", escribió un usuario. Otra persona cuestionó: "¿Se quebraron con ese descuento?", y otro escribió: "Al abonado lo tratan como sobrados". Un hombre escribió: "La diferencia entre el abonado que acompañó al equipo llueva, truene o relampaguee con el que va a comprar las boletas es de 5.000 pesos".

Los cuestionamientos de los usuarios es porque, según ellos, no es notoria la diferencia entre los abonados y no abonados. Esta no es la primera vez que los hinchas le reclaman al equipo por los precios. En anteriores ocasiones, también han publicado en redes sociales sus críticas sobre este tema.

