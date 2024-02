¿Qué sanción tendría Atlético Nacional por la quema de sillas en el Atanasio Girardot?

Atlético Nacional vive una tempestad luego de perder el clásico contra Millonarios de la fecha 6 de la Liga, el pasado domingo, 0-1, con gol de Leonardo Castro.

El equipo verdolaga está en mal momento y el puesto de su entrenador, Jhon Bodmer, quedó a disposición de la directiva, según el mismo manifestó en la conferencia de prensa posterior al partido.



(Además: Hinchas de Atlético Nacional prenden fuego en tribuna tras derrota contra Millonarios)

Facebook Twitter Linkedin

Acción en la que salen expulsados Santiago Rojas y Álvaro Montero. Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

Durante el partido se registraron desmanes en la tribuna sur del Atanasio Girardot, cuando hinchas prendieron fuego a las sillas del escenario.

🇨🇴 Hinchas de Atlético Nacional incendiaron una tribuna de su estadio después de perder el clásico contra Millonarios pic.twitter.com/UkW26m4Rkl — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) February 12, 2024

Este lunes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, condenó los hechos y anunció medidas.



"Esto no es barrismo. Esto es criminal. Unos vándalos quemaron parte de las gradas del Sur del Estadio Atanasio Girardot. Una vez individualizados, no solamente no volverán a entrar al estadio, sino que deberán responder por los daños en términos económicos y jurídicos", escribió el alcalde en su cuenta de X, junto a imágenes de cómo quedaron las instalaciones tras la quema provocada por los hinchas.



(Le puede interesar: Alcalde de Medellín anuncia medidas por hinchas que quemaron sillas en el estadio)

Esto no es barrismo.

Esto es criminal.

Unos vándalos quemaron parte de las gradas del Sur del Estadio Atanasio Girardot.

Una vez individualizados, no solamente no volverán a entrar al estadio, sino que deberán responder por los daños en términos económicos y jurídicos. pic.twitter.com/p9StOkv88t — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 12, 2024

En imágenes que circulan en las redes sociales se ve el fuego en la tribuna, durante el partido de los verdolagas contra Millonarios.

¿Cuál sería la sanción?

El equipo verdolaga quedó expuesto a muy seguras sanciones por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor, que castiga los malos comportamientos dentro de los escenarios del campeonato profesional.

Facebook Twitter Linkedin

Atlético Nacional vs. Millonarios. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

De acuerdo a lo que dice el Código Disciplinario y a los antecedentes, Nacional podría recibir medidas disciplinarias.



"Los clubes serán responsables de la conducta impropia de los espectadores, de conformidad con el grado de culpabilidad que se logre establecer", aclara el artículo 84 del Código Disciplinario.



"Se considera conducta impropia, particularmente, los actos de violencia contra personas o cosas, el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, el despliegue de pancartas con textos de índole insultante, los gritos injuriosos y la invasión del terreno de juego", agrega el ente.

Facebook Twitter Linkedin

Hinchas en el Atanasio Girardot. Foto: Alcaldia de Medellín

El Código aclara que "La conducta impropia de los espectadores que genere desordenes antes, durante o después de un partido, en el estadio, dará lugar a la sanción del club consistente en amonestación o a la suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) fechas". Estas sanciones se pueden dar de manera total o parcial. Es decir, podría haber un castigo solo para la tribuna implicada.



Sin embargo, hay otra precisión del reglamento. "Si como consecuencia de la conducta anterior se derivare daño a las instalaciones o a las personas, la sanción será de dos (2) a cuatro (4) fechas de suspensión y multa de diez (10) a doce (12) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción sin perjuicio

de la obligación de indemnizar los daños causados".



En todo caso resta esperar que el Comité Disciplinario se reúna y evalúa el reporte arbitral, los testimonios, las imágenes y demás pruebas para definir la aplicación de la sanción.





DEPORTES

Más noticias de deportes