Nacional podría ser desafiliado por recurrir a tutela contra la Federación

Un nuevo 'round' en el pleito legal que mantienen Cortuluá y Atlético Nacional por la deuda de 5 millones de dolares que le ha impedido al conjunto paisa inscribir sus refuerzos para la segunda liga del año.



Primero, este martes se conoció que una juez negó la tutela impuesta por Ruyeri Blanco, refuerzo de Nacional, en la que reclamaba su derecho al trabajo.

Así como Blanco, Dorlan Pabón, Yeison Guzmán, Felipe Aguilar y Nelson Palacios, presentaron, individualmente, acciones de tutela alegando el derecho al trabajo.



Tras negado ese recurso, se conoció el documento que presentó Atlético Nacional contra la Federación Colombiana de Fútbol por "violar los derechos al acceso a la justicia, al debido proceso y a la defensa de Nacional, al pretender cobrarle mediante coacción, una deuda por un altísimo monto que ellos mismos impusieron por una condena a favor de Cortuluá, sin reconocer ni dar opción alguna para poder controvertirla judicialmente".



La tutela fue presentada por el abogado Óscar Gómez Pineda como representante de Nacional.



"la Federación alegó ante el TAS que este carecía de competencia para resolver el conflicto argumentando que en sus propios reglamentos dicha facultad no existía, lo cual permitió que Cortuluá demandara la nulidad del laudo del TAS ante la justicia

Suiza, la cual, luego de navegar por las ambiguas normas emitidas por las demandadas, determinó que dichas regulaciones eran un “bosque encantado” en el cual se podría perder cualquier intérprete, y concluyendo que el TAS no tenía competencia", se lee en el documento.



Las implicaciones disciplinarias para Nacional podrían ir hasta la desafiliación del club, esto según el artículo 3 del código disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, el cual no permite acudir a la justicia ordinaria. Su penalización podría ser la desafiliación.



"No podrán someter disputas de tal naturaleza ante tribunales ordinarios a

menos que se especifique en la reglamentación FIFA. Agotada la vía federativa (instancias de los órganos disciplinarios deportivos) podrán someter las controversias ante el Tribunal Arbitral de Deporte (TAS) de Lausana, Suiza o al tribunal de arbitramento que eventualmente se señale en los estatutos de la FIFA, la CONMEBOL , LA FCF y la DIMAYOR según corresponda", reza el reglamento de la Federación.



DEPORTES