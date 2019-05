Nacional protestó la designación arbitral para el juego con Santa Fe

Atlético Nacional protestó la designación de Carlos Ortega como árbitro para el partido en el que se jugará la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga. Los verdes enfrentarán este domingo a Santa Fe, a partir de las 3:30 de la tarde.

En una carta enviada a la Comisión Arbitral, el presidente de Nacional, Juan David Pérez, dio sus argumentos para rechazar el nombramiento de Ortega.



“Me permito significar desde ya, a la Comisión Arbitral, nuestros reparos, los cuales creemos oportunos y necesarios elevar. Después de verificar que el señor Carlos Ortega fue el árbitro que dirigió la última fecha del todos contra todos en el 2018 (Leones vs Nacional), es una extraña y desafortunada coincidencia que sea el mismo juez el designado para dirigir los partidos decisivos de 2019-1 (última fecha), cuando en el 2018 en estas mismas instancias sancionó una mano en el área, en desfavor nuestro, que a todas luces se vio que fue involuntaria. Penalti anotado que puso el partido prácticamente 2-0 promediando el segundo tiempo", dice la carta.



"Nuestra extrañeza halla sentido, en que no se encuentra justificación, en porqué, en una fecha en la que se define la clasificación a los octavos de final de la Liga I-2019, los partidos que tienen esa incidencia como Unión Magdalena vs Caldas, Tolima vs Medellín, Alianza vs Patriotas y otros que en nada inciden como Cúcuta vs Junior, Cali vs Envigado y Equidad vs Bucaramanga, todos serán dirigidos por árbitros FIFA menos el nuestro”, agrega la misiva.



“Nuestras intenciones, además de preservar el trabajo de nuestro equipo, es procurar evitar situaciones extradeportivas, que no solo afecten el juego, sino que, además, pretendemos ayudar a erradicar la violencia en el fútbol. “Este es un trabajo de TODOS.” De ustedes señores de la Comisión Arbitral”, concluye el escrito.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín