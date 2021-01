Así presentó Nacional a uno de sus nuevos refuerzos

Tras confirmar su llegada el pasado lunes, Michael Chacón pasó los exámenes médicos y firmó su contrato con Atlético Nacional, el colombo-neerlandés de 26 años tendrá su primera experiencia en nuestra Liga, luego que toda su carrera deportiva la haya realizado en el fútbol de los Paises Bajos.

Chacón quien juega como volante interior, pero también se puede desempeñar como mixto. Dejó el FC Emmen tras tres temporadas, donde actuó entre la segunda división y la Eredivisie un total de 104 partidos, de los cuales 11 fueron de la presente temporada 2020-21.



(Lea también: Vea acá la gran asistencia de James para el gol del Everton)



Pedido por Alexandre Guimarães, de Michael hablan que es un volante dinámico, fuerte en el duelo uno contra uno, versátil en el centro del campo y buscando el equilibrio que necesita el equipo cuando está en fase ofensiva y defensiva.



Aunque no sabe mucho del jugador en Colombia, el nacido en Palmira tiene proceso de Selección Holandesa en las categorías sub 17 y sub 20. Posee una buena pegada de media distancia, algo que le ha hecho falta a Nacional en las últimas temporadas.



Por ahora, el público se toma sus reservas sobre el jugador, viéndolo más como una apuesta, que como un refuerzo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8