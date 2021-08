Atlético Nacional ya le pagó a Cortuluá: fin de la novela

Atlético Nacional le envió a Cortuluá el soporte del pago de la sonada y polémica transferencia de Fernando Uribe y el equipo vallecaucano ya devolvió el paz y salvo, con lo cual el elenco verdolaga podrá inscribir sus nuevos fichajes ante la Dimayor.

Así lo confirmó a Futbolred un vocero de Cortuluá, quien afirmó “Un buen acuerdo es mil veces mejor que un buen pleito. Tantos años y llega a un final que esperamos satisfaga a las partes”.



Dorlan Pabón, uno de los refuerzos de Nacional. Foto: www.atlnacional.com.co

Aunque en el momento de realizar el contacto telefónico no se reflejaba la entrada del dinero acordado en la cuenta de Nacional, los directivos del equipo tricolor confiaban en sus pares antioqueños e inmediatamente enviaron el paz y salvo respectivo para que los verdolagas puedan hacer uso de sus recientes incorporaciones.



La condición era que la consignación se hiciera a una sola cuota, ya que el valor inicial rebajó considerablemente. En este complejo proceso Nacional debía pagarle a Cortuluá 5 millones de dólares más los intereses que han corrido desde 2012, dependiendo de la tasa representativa del mercado.



Dicho monto ascendería a $13.500 millones, pero finalmente Cortuluá aceptó la propuesta del ‘verde paisa’ y aunque no se supo la cifra definitiva, extraoficialmente se dice que estaría por el 50% del primer estimativo.



Así las cosas, Dorlan Pabón, Yeison Guzmán, Ruyery Blanco, Nelson Palacios, Felipe Aguilar y Cristian Castro quedaron habilitados para debutar con Nacional frente a Patriotas en Tunja, si el técnico Alejandro Restrepo decide tenerlos en cuenta.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces

