Atlético Nacional emitió este jueves un duro comunicado en el que clama por el regreso a las labores de la Policía Nacional en el estadio Atanasio Girardot.

Pedido de Atlético Nacional

Concretamente, el club verdolaga pide que las autoridades retomen la función de control y registro de personas en los accesos al estadio, para prevenir que aficionados ingresen objetos prohibidos a las tribunas.



E club agrega que la seguridad logística que paga el club no está autorizada para hacer dicho registro a las personas que, según la Superintendencia de Vigilancia, corresponde únicamente a la Policía, como único cuerpo facultado para dicha labor.

Facebook Twitter Linkedin

Así quedó el estadio tras los desmanes de Los Del Sur Foto: Jaiver Nieto

"Nacional expresa su preocupación ante el cese del apoyo por parte de la Policía para realizar dichos controles en los filtros de ingreso al Atanasio Girardot", dice el club.



Agrega que como club hace todos los esfuerzos para garantizar que no haya desmanes en los partidos de fútbol, pero que este es un esfuerzo infructuoso al no poder garantizar un control que es exclusivo de la Policía.



"Hacemos un llamado público con el fin de que la Policía Nacional reasuma el acompañamiento en los filtros de ingreso a los estadios del país, particularmente en la ciudad de Medellín", dice Nacional.



El gran antecedente, y al que hace alusión Nacional, es lo sucedido el pasado abril cuando la barra brava del club hizo desmanes que aplazaron el partido contra América de Cali.



Tras esos incidentes, el alcalde de Medellín Daniel Quintero expresó en redes sociales: "No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”.

📄 Comunicado oficial Atlético Nacional 🟢⚪ pic.twitter.com/1IVEAa43T1 — Atlético Nacional Institucional (@atlnacionalinst) August 10, 2023

DEPORTES

Más noticias de deportes