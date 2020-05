Confirmado acuerdo para que estrella de Nacional vaya a Europa

Atlético Nacional y KRC Genk de Bélgica han llegado a un acuerdo verbal para avanzar en la transferencia de los derechos federativos y económicos de Daniel Muñoz Mejía.

"Las circunstancias actuales, que generaron la “para” mundial de fútbol y frente a las cuales Atlético Nacional no ha sido ajeno, cambian de manera notable las expectativas tanto del jugador como del club e invitan a que la despedida de nuestro Capitán no sea un “Adiós” sino un “Hasta Luego” confiando en que el fútbol permita que en un futuro nos volvamos a encontrar", dice Nacional en un comunicado.



El acuerdo verbal entre los clubes estará sujeto a la revisión médica que está pendiente de realizarse ante la incertidumbre generada por la situación de salud que enfrenta el mundo entero y que generan restricciones en la movilidad aérea internacional.

Daniel Muñoz. Foto: Jáiver Nieto / EL TIEMPO







"A sus 24 años de edad, para Daniel esta es la oportunidad de cumplir su segundo sueño como futbolista profesional. El primero era vestir los colores de Atlético Nacional, a donde llegó en junio de 2019, con la ilusión de ser campeón con la Institución Verdolaga. Ahora, tiene la oportunidad de llegar a Europa y demostrar todas sus capacidades para ganarse un lugar en el panorama futbolístico internacional", agrega el cuadro verdolaga.





DEPORTES