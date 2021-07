Atlético Nacional recibe otro golpe: niegan tutela a Ruyery Blanco

El conflicto entre Atlético Nacional y Cortuluá tuvo este martes un nuevo capítulo, cuando una jueza de Rionegro (Antioquia) declaró improcedente la acción de tutela presentada por el jugador Ruyery Alfonso Blanco, uno de los refuerzos verdes para esta temporada.

Cabe recordar que la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol no le permiten a Nacional inscribir jugadores hasta que paguen la cifra de cinco millones de dólares, más intereses, luego de que la justicia de Suiza declarara improcedente un fallo del TAS (Tribunal Arbitral del Deporte).



Cortuluá reclama esa cifra por la transferencia del jugador Fernando Uribe, con el que compartían derechos económicos con Nacional. El contrato de Uribe se venció a finales de 2014. Inicialmente, el TAS falló a favor de Cortuluá, pero solamente le exigió a Nacional pagar 150 mil dólares, correspondientes al valor del préstamo de Uribe a Millonarios en 2014. Luego, el jugador actuó en México y Brasil antes de regresar a Millos.



Mientras Nacional intenta hacer valer el fallo inicial, los jugadores que llegaron al club este semestre (Blanco, Dorlan Pabón, Yeison Guzmán, Felipe Aguilar y Nelson Palacios, presentaron, individualmente, acciones de tutela alegando el derecho al trabajo.



La jueza segunda municipal de Rionegro, Mónica Patricia Valverde Solano, declaró improcedente la tutela al considerar que no se están violando los derechos del jugador.



"Es claro que la imposibilidad de participar como jugador en los torneos mencionados se gesta por sanciones que afectan a su empleador por acciones o hechos acaecidos con anterioridad. Club Deportivo que, a pesar de conocer las consecuencias de contratar nuevos jugadores, optó por asumir tal riesgo, lo que ha generado que el accionante no pueda actuar como jugador y que este trate de de resolver tal imposibilidad por vía de tutela, desconociendo su carácter subsidiario y residual", consideró la juez.



Aún no se conoce el fallo de las otras tutelas, aunque se especula con que serían similares. En el caso de Blanco, ya se le concedió la posibilidad de impugnar.



