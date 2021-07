Nacional sigue desafiante: la estrategia en el caso Fernando Uribe

Atlético Nacional y Cortuluá siguen en una disputa judicial en la que el club verdolaga no ha podido inscribir a sus nuevos jugadores en la Dimayor. Por esta razón, el equipo que dirige Alejandro Restrepo deberá presentarse el domingo en Envigado con lo que quedó del torneo anterior.



El ente rector del fútbol colombiano no cederá hasta que el club antioqueño cancele los más de 5 millones de dólares en el caso Fernando Uribe.

Esto se suma las tutelas presentadas por los jugadores Ruyery Blanco, Yeison Guzmán y Felipe Aguilar, para que los dejen jugar y así respetarle el derecho al trabajo a estos deportistas.

El abogado Néstor Humberto Martínez habló con RCN Radio sobre el caso y qué estrategia está llevando a cabo el club para llegar a una solución, aunque aseguró que su cliente no pagará nada, hasta no ser condenado a hacerlo por parte de un juez de la república.



“La institucionalidad deportiva del fútbol en Colombia, establece que cuando hay estas diferencias se deben llevar a la comisión del estatuto del jugador, que no es un juez, no imparte justicia, no tiene facultad para expedir fallos, pero sus decisiones si pueden ser de conocimiento de la justicia a través del TAS, tribunal deportivo de arbitramento con sede en Suiza y esos sí ejercen funciones jurisdiccionales. Nosotros fuimos al TAS y ellos dijeron que no les debíamos los 5 millones de dólares al Cortuluá y ahí es donde se agota la justicia deportiva en materia de fútbol. Sin embargo, Cortuluá violentó esta norma en la media que el fallo que se dio en el TAS en favor de Nacional, lo llevaron a un juez ordinario en Suiza, con lo cual se acabó con la institucionalidad deportiva en materia deportiva en Colombia y ahora quieren hacer exigible los 5 millones de dólares con la comisión del estatuto del jugador”, comentó Martínez.



Además, “no se está cumpliendo con la institucionalidad, porque ya no hay instancias judiciales en el fútbol. Lo otro es que el jugador Fernando Uribe jamás fue vendido, Millonarios certificó que jamás compró los derechos deportivos del jugador. Esto es una cosa oprobiosa (vergonzosa) que no tiene justificación, por eso tanto la Dimayor como la Federación Colombiana de Fútbol, no faciliten que le metan la mano al patrimonio de Atlético Nacional a sabiendas que la situación financiera está complicada en los clubes en Colombia y que ellos se dispongan a un cobro indebido”.



El jurista explicó que en el hipotético caso que Nacional debiera ese dinero, Cortuluá debería ejercer el cobro en otras instancias.



“Si Nacional debiera esa suma, lo que le corresponde al Cortuluá es iniciar a un proceso ejecutivo obligando a que lo pague. Nos tienen que dar la oportunidad que nos podamos defender, perro ellos se están yendo por una forma indebida, utilizando mecanismos disciplinados del fútbol para prestarse para el cobro de una plata que no se debe. En un lenguaje coloquial, estaríamos frente a un ‘tumbis’ a través de los procesos institucionales de la Dimayor o la Federación y eso no tiene cabida en Colombia. Esperamos que haya una reflexión sobre el tema y Cortuluá tiene claro que hasta que un juez no condene a Nacional, Cortuluá no verá una moneda de centavo”.



Sobre la estrategia para encontrar que Dimayor deje registrar a estos jugadores, el señor Néstor Humberto comentó que “en primer lugar, los jugadores y nosotros hemos animado a ellos para hacer valer su derecho al trabajo, vamos a ver qué decisiones toman en las tutelas. Adicionalmente, yo creo que Atlético Nacional debe hacer una tutela reclamando el debido proceso, al equipo lo están constriñendo, lo están forzando a que pague unas platas que no debe y eso en Colombia no es permitido”.



Por ahora, el tema no es claro y los jugadores deberán seguir entrenando y ser pacientes, hasta que la Dimayor los deje inscribir, tienen hasta comienzos de agosto para que eso ocurra.



