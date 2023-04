En la noche de este domingo 16 de abril, el partido entre Atlético Nacional y América de Cali tuvo que ser suspendido luego de que hinchas del equipo paisa protagonizaron desmanes en el Atanasio Girardot.



(Le puede interesar: Audios comprometen a la hinchada de Nacional: ‘Vamos a estar a lo barra brava’)

La decisión del club de cortar todo tipo de relación y beneficio con la barra brava Los del Sur fue detonante para que se produjeran los hechos violentos del domingo.



pero la tensión sigue. No solo la alcaldía de Medellín le cerró las puertas a nacional, obligándolo a buscar sede para su partido de Copa Libertadores del jueves contra Melgar, finalmente en Barranquilla, sino que se han conocido nuevos detalles de la razón de la disputa.

La millonada en juego

Facebook Twitter Linkedin

Las barras del Atlético Nacional se enfrentaron con el Esmad. Foto: Cortesía

La barra de Nacional había ganado espacio en el club, con una serie de beneficios que iban desde boletas y pagos por logística.



Sin embargo, esa relación que sostenía el club con la barra pasó a un plano de compromiso monetario que el equipo decidió cortar y que desató la ira de algunos 'barristas'.



(Lea también: Líder de Los del Sur defiende a la barra tras actos de violencia en Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

Los hinchas señalan a la banda de 'Los del sur' por sus líos recientes con las directivas del equipo. Foto: Cortesía

EL TIEMPO constató con la propia dirigencia del club que la cifra que le pagaba Atlético Nacional a la barra brava estaba cercana a los 1.200 millones de pesos.



Esta cifra sería abonada para la logística del estadio y para, supuestamente, garantizar paz en la tribuna visitante.



Según reveló el periodista César Augusto Londoño, la barra recibía además refrigerios, 15.000 boletas y la contratación para celebraciones especiales como La Noche Verdolaga.

Nacional le dió a Los del Sur en 2022, $ 1.200 millones de pesos, por logística en el estadio, por cuidar la tribuna visitante (de ellos mismos), refrigerios, apoyo en celebraciones y 15.000 boletas. Exigen contratar sus “servicios” como en la Noche Verdolaga, que la violentaron — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 17, 2023

Felipe Muñoz, uno de los líderes de Los del Sur, aseguró que esa barra no comete acciones violentas y rechazó lo ocurrido en el estadio Atanasio Girardot el domingo.



“No voy a perder la oportunidad para rechazar y condenar siempre la violencia, sobretodo en el marco de una fiesta tan bonita como el fútbol", dijo Muñoz a 6 AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio.



"Estamos tristes porque estoy haya sucedido, son sucesos muy distantes a la naturaleza histórica de la barra Los del Sur, rechazar y condenar estos hechos que sucedieron y no le favorecen a nadie", agregó.



DEPORTES

Más noticias de deportes