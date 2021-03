Nacional recupera a su goleador para enfrentar a Alianza

Atlético Nacional recibe este martes, desde las 8 de la noche a Alianza Petrolera, por la décima fecha en la Liga colombiana I-2021. Los verdolagas van por su quinto triunfo en el campeonato frente a uno de los equipos con paso irregular, pero que viene por la sorpresa en el Atanasio.



Varias novedades tendrán en el conjunto antioqueño para enfrentar a los aurinegros. Jefferson Duque regresó a la convocatoria tras sufrir un esguince de primer grado, Juan David Cabal y Déinner Quiñones también volvió a los concentrados. Mientras que Andrés Andrade por lesión y Brayan Córdoba por decisión técnica salieron de la lista, teniendo en cuenta el partido anterior contra Bucaramanga.



Alexandre Guimarães, técnico de Atlético Nacional está atento al funcionamiento del equipo y tras la irregularidad en los últimos juegos, confía en que pueda ser un equipo más confiable. "La situación de los últimos partidos nos dejó muy disgustados y contrariados, especialmente por el manejo de los árbitros y eso dejó que no explicara más lo que pasara con el juego. Hubo decisiones arbitrales que influyeron en los resultados. Nosotros hemos ido desarrollando diferentes tipos de ataque para ver las situaciones que enfrentamos y como el equipo pueda estar más cómodo para atacar. También depende de los jugadores que tenemos y en esa exploración hemos visto diferentes perfiles para tomar decisiones", indicó.



Además, "debemos respetar a Alianza Petrolera, la experiencia muestra que ningún partido se gana antes de jugarlo y debemos hacer las cosas mejor que ellos y mostrar en el resultado la diferencia que debemos hacer en el terreno de juego. Hemos analizado cuando no jugamos con los dos '9', para llenar espacios en ataque y tener más presencia con jugadores que pisen el área. Seguramente tomaremos decisiones para este próximo partido".



Finalmente, el técnico brasileño remarcó que "desde el comienzo y ahora donde tendremos más juegos, es que gestionamos una nómina amplia en donde podamos tener la tranquilidad para realizar las rotaciones que sean necesarias. Ya tenemos un grupo base en la que estamos satisfechos".



Alineación probable

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Yerson Mosquera, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Bryan Rovira, Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Vladimir Hernández, Alex Castro; Jefferson Duque.

D.T.: Alexandre Guimarães.



Hora: 8 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare).

T.V.: WIN Sports +



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín