Se les acabó la paciencia: hinchas de Nacional protestaron en Guarne 

Este domingo, cerca de 300 hinchas de Atlético Nacional, pertenecientes a la barra ‘Los del Sur’ acudieron a la sede de Guarne a protestar por los malos resultados del equipo que derivaron en la eliminación en la Copa Colombia 2020, la Liga I-2021 y quedó al borde de la eliminación en la Copa Libertadores 2021 tras caer 1-0 contra Argentinos Juniors en Buenos Aires.

“Jugadores, jugadores, no se lo decimos más, si no ganan el partido, ya no vuelvan nunca más”, esta y otras consignas cantaban los seguidores verdes afuera del predio.



Nacional acumula seis partidos consecutivos sin ganar y desde hace tres, no marcan gol. Sumado a que de 15 partidos como visitante este semestre, ganó solo tres: Once Caldas en Manizales, Millonarios en Bogotá y Guaraní en Asunción.



Días atrás, previo al partido contra Argentinos Juniors y aprovechando la llegada del nuevo presidente Emilio Gutiérrez, estos barristas desplegaron una bandera tanto en la sede de Itagüí como en la de Guarne, que decía: “Presidente, bienvenido a Nacional, salir campeón es obligatorio”.



A eso se suma un comunicado realizado en sus redes sociales, donde criticaron el nivel de varios jugadores y el cuerpo técnico.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8

