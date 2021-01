Guimaraes tiene el secreto para mejorar a Atlético Nacional

Con triunfo sobre Independiente Santa Fe, Atlético Nacional mostró facetas diferentes a lo que venía mostrando en otros torneos y para Alexandre Guimarães, confía en que pueda seguir creciendo en esta construcción de juego.



“Me gustó mucho el equipo, se vio comprometido y a pesar de las dificultades no bajó los brazos y tuvieron que trabajar para sacar el partido adelante. Nos da la seguridad que vamos por buen camino”, precisó el técnico brasileño en conferencia de prensa.



Además, “lo que hemos estado trabajando durante la pretemporada, muchas de las cosas que pudimos hacer hoy, fueron producto de esos entrenamientos. Es importante transmitir seguridad, para poder atacar, manteniendo el cero en nuestro arco. El portero está ahí para eso y Aldair (Quintana) tuvo un partido perfecto, es de esos arqueros que necesita Atlético Nacional. Dentro de lo que estamos haciendo, me voy tranquilo, teníamos que ganar, imponernos en casa, mostrar destellos del juego que queremos”.



En cuanto a la labor en la zaga, Alexandre expresó que “tuvimos una zona defensiva nueva y los muchachos lograron reponerse porque hace mucho tiempo no jugaban, y luego hicieron un muy buen partido. Son buenas noticias para Nacional, también como marcar diferencia y ser contundentes. Estamos con una victoria y tres puntos motivados para los partidos que vienen”.



Sin embargo, no todo fueron cosas positivas para los verdolagas, quienes, en algunos momentos, fueron sometidos por su rival, a lo que Guimarães destacó la tranquilidad para resolver los obstáculos que puso Santa Fe. “Estamos claros que debemos tener más fluidez en la salida, eso está claro. Pero lo importante, es que el equipo al no poder salir muy fluido, el equipo no se descompuso, no entró en pánico y aprovecharon las oportunidades para jugar un poco más desahogados. Mostramos algunos destellos del juego que queremos y seguramente las vamos a mejorar”.



El técnico elogió al cuadro cardenal, quienes mantuvieron una buena parte de su nómina con la que llegó a ser finalista de la Liga. “Santa Fe hizo una muy buena presión, es un equipo que lleva un poco más de año y medio de trabajos, de sincronización y estaban muy coordinados. Teníamos tres vías de escape que no éramos tan eficaces, pero a partir del minuto 30, encontramos a los jugadores desequilibrantes y logramos salir de esa presión”.



Finalmente, el entrenador habló de la dinámica que pretende en la elaboración de juego por los costados. “En el juego por bandas, contamos con una muy buena cantidad de jugadores que pueden explotar esas características. Para nosotros es importante, tanto que los dos goles llegaron producto del juego por banda”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín