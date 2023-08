Atlético Nacional puso un pie en la siguiente ronda de la Copa Libertadores luego de derrotar a Racing en el Atanasio Girardot. Sin embargo, a pesar del 4-2 final, el conjunto antioqueño se quejó por los dos goles de su rival.

Unas horas después de culminado el compromiso, salieron a la luz los audios del VAR y confirmaron que hubo error en las decisiones tomadas por la terna arbitral liderada por Braulio Machado, que ejerció como juez principal, respecto a los tantos de Gonzalo Piovi en el cierre, motivo por el cuál Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, estalló y en una carta dejó clara su inconformidad.

Queja verdolaga

“Mauricio Navarro De Bedout, actuando en mi condición de representante legal de Atlético Nacional S.A. (en adelante, el “Club'” o “Atlético Nacional”), por medio del presento escrito me permito formular una vehemente queja respecto a hechos ocurridos en el partido disputado el día 3 de agosto de 2023, en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín entre Atlético Nacional y Racing Club por la ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores 2023 (enadelante, el “Partido”), dice de entrada la carta.



"La presente queja gira en torno a la deficiente y cuestionable actuación del cuerpo arbitral del Partido, encabezada por los señores Braulio Machado, Rodrigo Correa, Bruno Pires y Paulo Zanovelli, como árbitro central, árbitros asistentes y cuarto árbitro, y los señores, Rodolpho Toski y Fabricio Vilarinho, como árbitros ,VAR y AVAR", agregò.



"Tal y como mencionamos, consideramos que las decisiones arbitrales emitidas principalmente por el señor Braulio Machado en el Partido, fueron casi que en su totalidad de los altos estándares que deben manejarse en una competición de tal prestigio", añadió Atlético Nacional.



Sobre las acciones puntuales de los penales, Navarro recordó que el fútbol es un deporte en el que suceden choques y se debe medir la fuerza para determinar si es o no infracción.



“Cabe recordar que el fútbol es un deporte de contacto donde es normal que se produzcan este tipo de choques entre un delantero y un defensa en la disputa del balón. Los contactos que se producen entre los jugadores, para ser interpretados como infracción, deben tener una fuerza claramente desproporcionada para una acciona de disputa, lo que no se configura en esta acción”, añadió.

Con esta careta el cuadro verdolaga mete presión y pide garantías de cara al juego de vuelta de octavos de final contra la Academia.

🚨 🚨 🚨 Extensa y firme carta de @nacionaloficial a @CONMEBOL reclamando el arbitraje del partido ante @RacingClub



Hace bien el equipo colombiano. Ya el resultado no va cambiar, pero sirve para que el juego de vuelta esté bajo el observación 👀



Coincido en el reclamo por las… pic.twitter.com/5VQOuPmVIn — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) August 7, 2023



