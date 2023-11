Nacional gana de agonía y vive en el grupo B de la Liga: América, eliminado

Atlético Nacional derrotó al América 1-0 con un gol de agonía, y con esa victoria el equipo verdolaga se mantiene con vida en el grupo B, mientras que el equipo escarlata resigna toda posibilidad y quedó eliminado.

Tuvo que esperar Nacional hasta el minuto 90 para que Óscar Perea sacara un remate cruzado y venciera al portero Soto, para anotar el 1-0 definitivo.



El primer tiempo no tuvo muchas llegadas claras de gol, pero ambos equipos mostraron sus armas para poder llegar al arco rival, siendo los remates de media distancia los que fueron protagonistas.



En Nacional los que más intentaron fueron Robert Mejía, Brahian Palacios y Eric Ramírez, pero no encontraron suerte para hacerse con el primer gol del partido, mientras que en América lo intentaron Esneyder Mera y Juan Camilo Portilla, pero tampoco encontraron la fórmula para abrir el marcador en el Atanasio Girardot.

Facebook Twitter Linkedin

Nacional vs. América en el grupo B. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Con la igualdad al descanso, los equipos tenían que salir a ganar en el complemento, pues un empate los estaba dejando en una posición incómoda de cara a los próximos partidos, pero el juego no cambió mucho.



Ninguno de los dos tuvo una opción que sacudiera el resultado, aunque Nacional empezó a tener varios tiros libres, pero el más peligroso fue en el minuto 61 cuando Eric Ramírez remató, pero bien posicionado estaba el arquero Jorge Soto.



América también tuvo la fórmula de tiros libres y Adrián Ramos fue el que logró intentarlo, pero no tuvo la fortuna de hacer daño, pues el balón se fue sin dirección y Kevin Mier no tuvo problemas.



En el minuto 89 el América tuvo una acción de gol, pero el árbitro decretó fuera de Lugar de Carlos Darwin Quintero, quien tuvo un pase de Facundo Suárez y la jugada fue invalidada.



Sin embargo, cuando iba en el minuto 90+1 de adición, Nacional sorprendió con un gol de Óscar Perea, logró rematar con la derecha desde el lado derecho y ponerla a bajo del palo del arquero Jorge Soto.



Al final, el partido fue para Nacional, quien ganó tres puntos de oro para continuar en la pelea, mientras que América quedó condicionado y eliminó al América, que quedó con cero puntos.



DEPORTES CON FUTBOLRED

Más noticias de deportes