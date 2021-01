Explosivo regaño Duque a sus compañeros por la eliminación de Nacional

Golpeado por la eliminación a manos del Deportes Tolima, Jefferson Duque capitán de Atlético Nacional habló en conferencia de prensa, donde dejó en claro que un nuevo revés en el equipo no se puede tolerar y que en la Liga y Copa Libertadores deberán mostrar la calidad en juego y resultados que esperan sus hinchas y directivos.



“Quise venir aquí en representación del grupo a poner la cara, a pedir disculpas a toda nuestra hinchada, a pedirle disculpas al ‘profe’ (Alexandre Guimarães) porque la verdad esto que pasó es una vergüenza”, expresó.

Además, “nos viene pasando y ya no nos tiene que pasar más. No vine aquí para quedar bien con la hinchada o con todos, pero quiero que entiendan que mis jugadores sepan dónde estamos. Tenemos que tocar las que somos para salir de ese bache, pero ya no más”.



Finalmente, el ‘9’ antioqueño señaló que “lo digo públicamente, unas sinceras disculpas a toda la hinchada, Perdón, y no vine aquí a quedar bien con ellos. Sino que vine aquí porque soy el referente del equipo y merezco estar acá poniendo la cara en esta situación”.



Tras la eliminación de la Copa Colombia a manos del Tolima, la segunda de manera consecutiva en este campeonato y frente al mismo equipo, los verdolagas se deberán enfocar en el próximo partido de Liga, cuando enfrenten en Zipaquirá a La Equidad, el próximo lunes a las 2 de la tarde.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín